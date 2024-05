Kam vyrazit o druhém květnovém víkendu? Podívejte se na naše tipy z Náchodska!

Den s policií na Dětském dopravním hřišti v Náchodě - Bělovsi. | Foto: Jiří Mach

Okresní výstava drobného zvířectva

Kdy: 11. a 12. května - v sobotu od 8.00 do16.30 hodin a v neděli od 9.00 do 13.00 hodin

Kde: Areál U Cihelny, Staré Město Náchod

Za kolik: vstupné 50 korun, děti 20 korun

Proč přijít: Můžete se těšit na tradiční okresní soutěž chovatelů králíků, expozice holubů, drůbeže a exotů, nebude chybět prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby a květin. Akce nabídne také prodej kuřic, housat a kuřat brojlerů, a to v sobotu do 11 hodin. Děti jistě potěší projížďky na koni, můžete si prohlédnout expozice kaktusů a masožravek. Součástí bude i oblíbené psí korzo.

Den s policií

Kdy: sobota 11. května od 9.00 hodin

Kde: Dětské dopravní hřiště, Náchod - Běloves

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: Městská policie Náchod společně s Policií České republiky srdečně zve širokou veřejnost v sobotu 11. května od 9 hodin na oblíbenou akci Den s policií. V areálu Dětského dopravního hřiště v Náchodě - Bělovsi bude pro návštěvníky připraven nabitý program plný dovednostních i vědomostních soutěží o zajímavé ceny pro děti.

Během akce si bude možné prohlédnout vystavenou techniku celého integrovaného záchranného systému včetně praktických ukázek výcviku služebních koní Městské policie Pardubice.

Posnídejte férově a pochlubte se svou buchtou

Kdy: sobota 11. května od 10 a od 15 hodin

Kde: SVĆ Déčko a Kavárna Láry Fáry, Náchod

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: V sobotu 11. května od 10 hodin se v zahradě SVČ Déčko uskuteční snídaňový happening Férová snídaně. Při této celosvětové akci se můžete připojit k desetitisícům lidí na celém světě, kteří budou oslavovat Světový den pro fair trade a podpoří tím myšlenku spravedlivého obchodu s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny jako banány, kakao, kávu, čaj, ale například i domácí chleba upečený z místní mouky.

Odpoledne od 15 hodin se v Kavárně Láry Fáry uskuteční "Soutěž o nejlepší férový moučník aneb Pochlub se svou buchtou". Upečte svůj oblíbený moučník s fair trade přísadou a připojte se. Možné je i jen přijít ochutnat a podpořit tím tuto myšlenku.

Více na www.fairtrade.cz a www.ferovasnidane.cz.

48. ročník pochodu a cyklojízdy Babička

Kdy: sobota 11. května od 7.00 hodin

Kde: Velké Svatoňovice

Proč přijít: 48. ročník pochodu a cyklojízdy, se bude konat 11. května 2024 ve Velkých Svatoňovicích. Start bude ze hřiště "Na Puškvorci". Začíná se v 7:00 hod ráno. Na dětskou trasu, kde na děti čekají pohádková zastavení, stačí přijít v 8:00 hodin.

Pro pěší účastníky jsou připravené trasy v délce 5, 25 a 50 km:

trasa 5 km okolím Velkých Svatoňovicích;

trasa 25 km končí u muzea v České Skalici;

trasa 50 km vede krásným krajem Boženy Němcové.

Účastníci na kolech a elektrokolech si mohou dle obtížnosti vybrat z tras o délce 30, 50 nebo 70 km:

30 km s cílem u muzea v České Skalici;

50 km okružní cesta zpět na start;

70 km s cílem opět ve Velkých Svatoňovicích, tentokrát přes Jestřebí hory a Českou Skalici.

Cestu budete moci zahájit na startu "Koňským taxi".

Chybět nebude ani tradiční kontrolní vážení, kolik kil či spíše spíše dekagramů jste vychodili. V cíli každý obdrží diplom na památku krásné akce a svojí zdatnosti.

Májové trhy v Pekle

Kdy: sobota 11. května od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Peklo "Bartoňova útulna"

Proč přijít: Vydejte se do Pekla na oblíbené Májové trhy. Těšit se na vás bude plno úžasných prodejců. Pro děti dílničky, koně a plno dobrot. Zajištěná bude i kyvadlová doprava od sokolovny v Novém Městě od 10.30 do 16.00 hodin.

Workshop výroby papíru

Kdy: sobota 11. května od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: Stará papírna – Čapkův mlýn, Hronov

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Muzeum Náchodska zve na workshop výroby papíru v Čapkově mlýně. Tentokrát si budete moct vyrobit kvetoucí papír. Do papírové směsi přidáte semínka květin, takže až papír nebudete chtít používat, budete ho moct dát do květináče či na záhon, kde vykvete. Přijít můžete kdykoli od 14 do 16 hodin.

Více informací naleznete na www.muzeumnachodska.cz.

Jařinec

Kdy: 10. - 12. května

Kde: Jaroměř a Josefov

Proč přijít: Multižánrový festival Jařinec před sebou má svůj pátý ročník. A co všechno se chystá? Dočtete se ZDE