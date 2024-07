"Letní hornové kurzy se z původně doprovodného programu festivalu staly největší evropskou akcí podobného charakteru a plně se osamostatnily. Letos se koná již 10. ročník, který v broumovském klášteře přivítal přes sto hornistů z celého světa," vyzdvihuje věhlas kurzů Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Hornisté své nadání představí ve středu 31. července od 18 hodin v kostele sv. Michaela v obci Vernéřovice. Mezi skladbami zazní i premiéra Halali pro soubor lesních rohů rezidenční skladatelky festivalu Sylvie Bodorové, která je dedikována hudebnímu festivalu Za poklady Broumovska.

V sobotu 3. srpna zamíří festival do Bezděkova nad Metují, kde v kostele sv. Prokopa od 18 hodin vystoupí lektoři Letních hornových kurzů: Luca Benucci (Itálie), Ricardo Matosinhos (Portugalsko), Zuzana Rzounková a Martin Sokol (Slovensko), Jan Vobořil a Jana Goliášová (Česká republika). Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.

Program koncertu:

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 2

Emil Hlobil: Sonáta pro lesní roh

Sylvie Bodorová: Premiérová kompozice na objednávku festivalu

Ricardo Matosinhos: Three pieces

Giacomo Puccini / Francesco Cavaliere: Catando Puccini

Bernhard Krol: Laudatio

Ástor Piazzolla: Oblivion

J. S. Bach: Ave Maria

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.