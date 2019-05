Adršpach dlouhodobě bojuje s návaly zejména polských turistů o víkendech, policisté musí často oblast kvůli dopravnímu kolapsu uzavřít. Kvůli tomu kraj posílil spoje z Teplic do Adršpachu.

„Posílili jsme vlakové spoje mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem, které umožní turistům se pohodlně dostat z nově zřízených odstavných parkovišť v Teplicích do skalního města. Do 5. května jedou spoje dvakrát do hodiny, a to v časovém rozmezí přibližně od 8:30 do 16:00. Posílení spojů pak bude pokračovat od 9. června do konce září, přičemž v září pojedou posílené vlaky jen o víkendech,“ uvedl Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy.

V sobotu 27. dubna začal provoz tradičních sezonních vlaků, které propojují Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství přes hraniční přechody v Královci a Meziměstí. Vlaky spojující Trutnov, Královec, Kamennou Horu a přestupní stanici Sędzisław budou v provozu každou sobotu a neděli až do 1. září a také ve dnech českých a polských státních svátků (8. května, 20. června, 5. července, 15. srpna).

Placené parkovné

„Královéhradecký kraj také rozšířil přímé vlakové spojení z Polska do Adršpachu. V loňském roce jezdily na trase mezi polskou Vratislaví a Valbřichem přes Meziměstí do Adršpachu dva vlaky. Letos jsme přidali jeden spoj navíc. Posílení spojů bude platit o víkendech a polských svátcích od května do konce září,“ doplnil náměstek Červíček.

V rámci posílení dopravy vznikl také nový ranní spoj z Trutnova do Adršpachu, který odjíždí v 8:37 a zpět se vrací v 17:20. Nový spoj pojede od 1. do 5. května a pak od června do srpna každý den, v září pouze o víkendech.

„Uvidíme, jak se navýšení spojů osvědčí. Se starosty obcí v regionu budeme i nadále hledat další řešení dopravní situace a náš kraj je připraven jim poskytnout pomoc – od konzultací po poskytnutí dotace,“ uvedl Martin Červíček.

Obec se také od 1. dubna vrátila k placenému parkovnému.