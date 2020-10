„Hlavním důvodem je především fakt, že situace maminek samoživitelek je obecně v našem státě tristní. Proto mi přišlo smysluplnější zde, v Královéhradeckém kraji, peníze určené na nákup billboardových ploch, kde by byl jen další obličej člověka, věnovat právě maminkám,“ uvedl Jiří Štěpán poté, co předal šek v hradeckém azylovém domě.

„Tyto peníze zde jistě udělají větší službu a pomohou nejen maminkám, ale hlavně jejich dětem,“ podotkl hejtman, který by se otázce samoživitelek rád věnoval i v budoucnu: „Chtěl bych zaměřit hlavně na zkvalitnění jejich důstojného bydlení a zamezení situace, kdy se maminka s dítětem dostane do dluhové pasti. Takovéto maminky mají už tak samy o sobě nelehký úkol s ohledem na to, že vychovávají budoucí generaci, u které chceme, aby v našem kraji žila ráda. A proto je jakákoli pomoc důležitá.“