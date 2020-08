Po sedmimetrovém žralokovi na dostihovém závodišti v pražské Chuchli, šestitunovém asteroidu v Olomouci nebo dvoumetrovém lvu z nerezu v centru Trutnova odhalí sochař Michal Gabriel vůbec poprvé sochu na hudebním festivalu. Bude to v pátek večer při Artu Kus v Trutnově na Bojišti. Jeho 3,5 metrů vysoký a 2,5 tuny vážící ocelový jezdec na koni se zdrží na Bojišti ještě měsíc při promítání letního kina a dalších akcích. V září se přesune na Krakonošovo náměstí v Trutnově a odtud „odcválá“ příští rok na filmový festival v Karlových Varech.

I tato událost svědčí o tom, jak svérázný je festival Artu Kus, který položil před rokem základy nové tradice na trutnovském Bojišti. Legendární festivalové hnízdo tak neosiřelo po odstěhování Věchetova mítinku, který našel nové útočiště v Brně.

JÓGA, TETOVÁNÍ I ŠKOLKA PRO DĚTI

Čtyřdenní Artu Kus, organizovaný týmem provozovatele areálu Bojiště Romanem Dorňákem, začal ve čtvrtek a mixuje koktejl různých druhů umění, od hudby přes divadlo, výtvarnictví až po sochařství. Zahraje při něm 29 kapel, nabízí autorské čtení, básně, debatní kroužky o sociálních sítích a společenských fenoménech i místo pro jógu či tetování a dětskou školku.

Hlavním tahákem bude švýcarská kapela Young Gods, která vystoupí v pátek v noci, a zahraje v České republice jednorázový koncert, doplněný laserovou a světelnou show. „Oproti loňskému prvnímu ročníku máme více uměleckých a výtvarných instalací,“ říká šéf festivalu Roman Dorňák. Například Jan Hradil, expert v oboru lightshow, někdejší spolutvůrce pražské Laterny Magiky na Nové scéně Národního divadla, má zavěšená zrcadla v šestimetrové výšce, ze kterých střílí laser.

„Kapacitu jsme přizpůsobili aktuální podmínkám. Máme připravené dezinfekce, budeme měřit lidem teplotu na vstupu, dezinfikovat se budou bary. Ve vnitřních sálech máme divadelní představení a pokud kapacita přesáhne 100 osob, lidé musí mít roušky,“ poukazuje na nezbytná opatření.

ŽRALOK HLÍDÁ DOSTIHOVOU CHUCHLI

Festival bude mít i sochu, kterou na Bojišti odhalí v pátek večer sochař Michal Gabriel. Ten je v Trutnově pověstný skupinou bronzových šelem, které umístil před společenské centrum Uffo, nebo loňskou novinkou, velkým lvem z nerezu u Galerie města Trutnova v centru.

Socha ocelového jezdce na koni je vyrobená z nerezové oceli a vznikla v rámci sochařského programu v trutnovské firmě Kasper. „Bude zajímavé vyzkoušet umístění sochy v neokázalém prostoru, kam by se jinak těžko dostávala. Na hudebním festivalu jsem ještě opravdu sochu neměl,“ říká Michal Gabriel. Jeho dílo vzniklo v letošním roce. „Jezdec se dotýká rukama země, jede bez sedla v podstatě nahý, oblečený jen do ocelové struktury, ze které je stvořený. Nemá podstavec, tím se stala zem, po které jeho kůň kluše. Dotýká se jí rukama, aby kůň i on zůstali stabilní,“ popisuje sochař.

Jiná socha Michala Gabriela, sedm metrů dlouhý a 6,5 tuny vážící Ocelový žralok, zdobí od června dostihové závodiště v pražské Chuchli. Michal Gabriel získal za žraloka hlavní cenu na festivalu Nord Art v Německu, kde byl vystavený dva roky a stal se součástí národního pavilonu. Od konce roku 2019 stála socha žraloka před Galerií Václava Chada ve Zlínském zámku, nyní je dva roky zapůjčena na závodiště v Chuchli.