/FOTOGALERIE/ Novopačák Dan Polman je v cíli nejdelšího, největšího a nejnáročnějšího ultracyklistického závodu světa. Neuvěřitelné se stalo skutečností!

Daniel Polman z Nové Paky v sobotu dojel do cíle 5000 kilometrů dlouhého závodu světa RAAM America. Skončil sedmý! | Foto: Traga

Novopacký amatérský cyklista dokončil v sobotu nejtěžší silniční cyklistický závod - Race Across America v délce 5000 kilometrů. Trasu ze západního pobřeží (Kalifornie) k východnímu pobřeží (Maryland) zvládl za deset dní, 19 hodin a 47 minut. Limit dojetí je přitom 288 hodin. Vylepšil tak česká maxima a dosáhl nejlepšího umístění českého jezdce. Celkově skončil na 7. místě a na čtvrté příčce v kategorii do 50 let.