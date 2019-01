Bouře opět potrápila návštěvníky hudebního festivalu

Hradec Králové - Rozmary počasí v tomto týdnu pokračují. Do celé země, tudíž i do královéhradeckého regionu, ve čtvrtek znovu dorazily bouřky, tedy silný déšť, vítr, hromy a blesky. Popadalo několik stromů, s obavami dění na nočním nebi sledovali organizátoři hradeckého festivalu Rock for People.

Rock for People - den první. | Foto: Deník/ David Taneček

Nebylo to poprvé. Už na jeho začátku v celé zemi známý hudební festival Rock for People, který se každoročně počátkem července koná v Hradci Králové, potrápilo počasí. Pokud se v úterý hovořilo o tom, že tolik spadlé vody v areálu Festivalparku na letišti v krajské metropoli na této akci dlouho nepamatují, ve čtvrtek přišla další rána. Kolem deváté hodiny večerní město zahalily tmavé mraky, ze kterých vzešly blesky a déšť, zvedl se vítr. Na letišti kvůli vznikajícímu nebezpčí začali rozhánět návštěvníky z volných prostranství. Bouře nastoupila tak silně, že došlo k přerušení programu a ve hře bylo i předčasné ukončení celého festivalu. Mnoho lidí z deštěm smáčeného areálu prchalo, na silnicích se brzy začaly tvořit zácpy. V tu dobu se však vyskytovaly problémy i jinde. Hasiči tou dobou údajně měli nahlášeno 150 vzniklých událostí, jednalo se třeba o spadané stromy či větve, které neustály nápor větru. Každopádně zraky se mimo jiné upíraly do zmíněného Festivalparku, kde se tisíce lidí chtěly bavit populárním hudebním festivalem. Přes den sluneční svit, tropické teploty, ovšem v jeho závěru prudká změna. Patřičnou újmu znovu utrpělo stanové městečko návštěvníků, problémy pochopitelně byly i na pódiích a kolem nich, nicméně se zvažovalo obnovení zábavy alespoň v letištních hangárech. Tou dobou zazněla zpráva, že nevystoupí formace Faith no more. Podle dostupných informací, které Deník získal ve čtvrtek nedlouho před půlnocí, ovšem zbytek festivalu zrušen není. Organizátoři totiž neměli zprávy o vážných zraněních nebo výrazných škodách, byť k několika drobným úrazům přítomných mělo dojít. Každopádně mezitím se sčítaly vzniklé škody na majetku a automobilech návštěvníků vlivem spadaných větví. Opět se tak potvrdilo, že větru dešti člověk neporučí.

