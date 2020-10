Známý byl i poměr postů pro jednotlivé strany. Vítěz voleb získá čtyři mandáty, Piráti tři a zbylé dvě koalice po jednom. Ve čtvrtek odpoledne pak budoucí hejtman Martin Červíček představil novinářům kompletní podobu nové vlády. V ní bude hned pět náměstků, o jednoho více než v předchozím volebním období. Na nejvyšších krajských postech doplní Červíčka Pirát Pavel Bulíček, který coby první statutární náměstek dostane do gesce investice, IT a inovace.

Druhým statutárním náměstkem se má stát zástupce Koalice pro KHK Pavel Bělobrádek, který bude dohlížet na životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství. Současná náměstkyně pro školství Martina Berdychová z hnutí Východočeši se přesune na pozici náměstkyně pro sociální oblast, cestovní ruch a kulturu.

Školství místo ní povede další z náměstků hejtmana - Pirát Arnošt Štěpánek. Na své pozici pak zůstane Rudolf Cogan (STAN), který dál bude zodpovídat za finance. Nově už ale nebude jen radním, ale přímo náměstkem hejtmana.

Další tři členové krajské vlády budou zastávat funkci radních. Václav Řehoř (ODS) se z pozice radního pro investice a majetek přesune do oblasti dopravy a majetku. Adam Valenta (Piráti) má mít na starosti regionální rozvoj a dotace. Krajskému zdravotnictví má šéfovat bývalý primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK).

Podle Martina Červíčka by se nová koaliční smlouva mohla podepsat již příští týden. „Nyní projde schvalovacím procesem všech subjektů,“ uvedl budoucí hejtman, který se vrátil i ke kauze, kdy jej hnutí ANO obvinilo z toho, že nedodržel předvolební slib a o koalici se nebavil s druhým nejsilnějším subjektem.

„Mrzí mě, že pan Červíček nevyužil příležitosti napravit svou reputaci člověka, který si nikdy pevně nestojí za svým názorem a opět otočil sotva trochu zafoukalo od STAN a Východočechů,“ komentovala výsledky dvojka kandidátky ANO Ivana Hantschová. Podle Červíčka však právě toto hnutí předjednanou dohodu porušilo: „Vzájemně jsme si slíbili, že ty nejsilnější subjekty po volbách by měly zahájit jednání mezi sebou. A ještě, než byly výsledky spočítány, jsem dostal informaci, že hnutí ANO společně s kolegy z ČSSD navštívili Piráty a Lidovce. Z tohoto pohledu to tak beru tak, že paradoxně hnutí ANO nedodrželo to, na čem jsme se domluvili.“