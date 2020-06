Kde se dnes zelená louka nad deštenskou lyžařskou školou, tam už za pár let mají návštěvníci svištět po bobové dráze. Přímo pod lanovkou v areálu Marta 2 budou moci zajít do nové velké restaurace a odpoledne vyrazit na výlet nejen na rozhlednu na Velké Deštné, ale třeba se pokochat i novými výhledy z rozhledny na Studeném vrchu.

To není utopie, v Deštném v Orlických horách se kují velké plány a spadá do nich i rozšíření sjezdovek o nové průseky lesa, nová lanovka na Martě 1 a nejen ta. Nové možnosti modernizace přinesl příchod nového investora, kterým je podnikatel Michal Šnobr.

Deštné naláká na novinky za miliony

"Patnáct milionů korun pro letošní rok půjde více méně do zasněžování. Budeme vyměňovat původní potrubí, měli bychom dokoupit koncová zařízení a pro následující roky připravujeme rekonstrukci čerpací stanice a výstavbu vlastní trafostanice pro zajištění dostatečného zdroje energií pro areál," prozrazuje plány jednatel společnosti Sport Profi Petr Prouza.

Hlavní budovu pod čtyřsedačkovou lanovkou v areálu Marta 2 čeká velká rekonstrukce, vznikne tu nové zázemí pro pokladny, toalety skidepoty, úschovny lyží. Postavena tu do tří let bude také nová velkokapacitní restaurace. "Vyřešíme tak trochu slabinu areálu, kterou je stravování. Jsou tady spíš menší stravovací zařízení, která jsou ve špičkách hodně přetížená," podotýká Petr Prouza.

Letní aktivity v Deštném už od letošního července zpestří nově disc golf či bludiště vytvořené z balíků slámy. K dispozici jsou horské tříkolky, koloběžky, pro něž se připravují nové trasy a rozšíření se dočká i oblíbená Kačenčina pohádková stezka. Nejen ta je výsledkem spolupráce členů Deštenského spolku, jimiž jsou Petr Prouza, Jan Šeda a Tomáš Hejduk.

Podstatné změny, i když v delším časovém horizontu, čekají i areál Marta 1, kde je v současné době již starší a pomalá lanovka.

"Nechceme jít cestou navyšování přepravní kapacity, všechna zařízení stavíme tak, že vedle nich nějaká zařízení bouráme. Chceme spíš zvyšovat komfort pro návštěvníky. Konkrétně projekt v areálu Marta 1 by znamenal, že všechna tři stávající zařízení, současnou lanovku a dva vleky, nahradí nová čtyřsedačka nebo šestisedačka. Ty mají často stejnou přepravní kapacitu, ale kouzlo šestisedaček je v tom, že jich je na laně zavěšeno méně a poskytuje tak delší intervaly při nasedání a vysedání," vysvětluje Petr Prouza.

Na projekt prý dojde až po vyřešení všech nutných záležitostí, majetkoprávních vtahů a smluv, které s výstavbou souvisí. Základní strategií je mít hlavní investice na vlastních pozemcích a mít jistotu, že v budoucnu nebudou ohroženy kvůli vyjednávání o podmínek nových smluv.

V létě návštěvníci ocení bobovou dráhu

Investovat ve větším se pak v Deštném bude i do letních aktivit. Zatím se uvažuje v horizontu tří až pěti let o vybudování menší bobové dráhy na louce v lyžařské škole v areálu Marta 2.

"Kromě toho připravujeme nové trasy pro kola a v územním plánu máme i rozhlednu na Studeném vrchu, kde je dnes vysílač. Územní plán umožňuje její výstavbu, pokud nebude vyšší než současný vysílač. Přijde nám ale zbytečné stavět věž vedle věže. Bylo by dobré projekt spojit a technologie přesunout na rozhlednu, která by byla přístupná veřejnosti. S radiokomunikacemi jsme však ještě nejednali. Do budoucna by tady mohl vzniknout krásný produkt. Lidé by mohli vyjet lanovkou na Studený vrch, odkud je krásný výhled do kraje, a z rozhledny by viděli i na Krkonoše a hlavní hřeben Orlických hor. Odtud by mohli pokračovat pěšky nebo na kole na rozhlednu na Velkou Deštnou a dál na rozhlednu na Vrchmezí, která by se měla stavět z polské strany v rámci Česko-polské Hřebenovky. V rámci dvacetikilometrové trasy by si mohli "dát" tři pěkné rozhledny. Je to ale zatím spíš vize," přiznává Petr Prouza.

"Dá se vyjet lanovkou a jít do obou směrů po Kačenčině pohádkové stezce, sbírat razítka a získat zajímavé odměny. Patří k nim za deset razítek Adventure Golf zdarma nebo jízda lanovkou. Po nasbírání všech 18 razítek se lze přihlásit do slosování a vyhrát celosezonní skipas do lyžařského areálu, bronzový zvon a být u jeho odlévání nebo získat permanentku na letní aktivity do Adventure Deštné," dodává Petr Prouza.