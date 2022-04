"Povoláním jsem voják, plukovník československé armády, byl jsem velitelem kostelecké posádky raketového vojska. Rakety, kterými se teď střílí na Ukrajině, jsme měli tady v Kostelci nad Orlicí, akorát měly větší dolet - 300 kilometrů. Jezdili jsme s nimi každý druhý nebo třetí rok střílet do Ruska, u čehož byli i ruští komisaři. Trávili jsme tam dva měsíce a nejhorší bylo, že v červenci a srpnu, v době letních prázdnin. Vracel jsem se domů po těch dvou měsících utahaný, vynervovaný, proto jsem šel k zahrádkářům. Přece jenom, když se člověk hrabe v hlíně nebo když běhá kolem zahrádky, kolem ovocných stromků, je to úplná balada. Fakticky jsem si od toho vypjetí odpočinul," vysvětluje Josef Helmich.

I díky zahrádkaření si aktivně užívá důchodu. Členem zahrádkářského svazu je už asi od roku 1978 a kromě okresního předsednického postu je zároveň tajemníkem častolovických zahrádkářů.

A od samého počátku je spojen i s organizováním tradičních podzimních a jarních výstav v Častolovicích, které se rozrostly do takových rozměrů, že v současnosti patří k největším akcím svého druhu v celém kraji. Ta nynější jarní, která se mohla uskutečnit až po dvouleté pauze vynucené covidem, byla jubilejní - už dvacátá.

Začalo to v hasičárně

"První ročník jsme dělali v hasičské zbrojnici ve velkém sále a byli jsme rádi, když nám tam přišlo 350 lidí," vzpomíná Josef Helmich na první jarní výstavu s tím, že i propagace byla v počátcích poněkud skromnější. Plakáty, které na akci zvaly, zahrádkáři ve snaze přilákat co největší počet lidí umísťovali i před hřbitovy, protože věděli, že je lidé před Velikonocemi hodně navštěvují.

"Rozhodovali jsme se pak, jestli u velikonoční výstavy zůstaneme, protože už tehdy jsme pořádali podzimní, která byla vždycky větší. Ale obě jsou úplně o něčem jiném a také složení jejich návštěvníků je trochu jiné. Že mají takový úspěch, je zásluhou všech těch obětavých lidí, kteří na přípravě pracují. Za ta léta sice došlo k "personální" obměně, některé bývalé spolupracovníky už zveme jako pamětníky, ale nastupuje zase nová generace," říká s úsměvem Josef Helmich.

I organizování výstav vzhledem k všeobecnému zdražování je velkou výzvou a pokud se podaří a zahrádkáři mají jistotu, že se jim vrátí alespoň vynaložené náklady, je to pro ně vyhraná bitva.

Vysoké náklady vs. levná konkurence

Zvyšování cen, které jde v ruku v ruce s válkou na Ukrajině, však bohužel zasahuje i do práce pěstitelů. V Česku sice jsou odrůdy, které jsou schopné odolat změnám klimatu, ale jejich pěstitele drtí finanční náročnost a levná polská jablka.

"Já dávám přednost určitě českým výpěstkům, jsme přeci zahrádkáři," tvrdí Marie Benešová z Častolovic.

Ne všichni kupující však tak uvažují. Lidé dnes obracejí každou korunu a když vidí výhodnější koupi, sáhnou po ní.

Čeští ovocnáři, kteří nejsou schopni svou úrodu prodat, pak prý vozí krásná zdravá jablka na moštování či přesnídávky do Německa, nebo končí v ohradách daňků a jelenů.

"Dnes jsou dodavatelské vazby tím, co se děje na Ukrajině, narušené a my bohužel nejsme v ovoci soběstační. Celá řada druhů se dováží, z cizích států včetně Ukrajiny a také z Polska," popisuje situaci okresní předseda zahrádkářů.

Častolovičtí zahrádkáři pochopitelně dávají přednost těm domácím. "V supermarketech sice dovážené ovoce vypadá krásně, ale aby vydrželo převoz ze zahraničí, bývá chemicky ošetřované. A to všechno my pak jíme. Oproti tomu když si doma utrhnete na zahrádce zralé jablíčko, to je pak pochoutka," zdůrazňuje Josef Helmich.

Pěstitelům jablek svítá naděje

Právě čeští pěstitelé jablek se mají dočkat nových dotací v rámci zajištění potravinové bezpečnosti. Pomoc potřebují.

"Je to složité, nedá se to udělat mávnutím proutku, stromky je třeba nejprve vypěstovat. Jde o dlouhodobější proces, který je nutné nastartovat. Ale jsem rád, že k tomu konečně dojde, a věřím, že to prospěje i drobným pěstitelům. V naší oblasti v Podorlicku jsou dobré podmínky pro pěstování jablek. Nejhorší ale je, že všechno zdražuje. Když si dnes někdo koupí prostředek na ošetřování ovocných stromů, zvažuje, jestli se mu to vůbec vyplatí. Postřiky jsou hodně drahé a bez nich se bohužel nedá ovoce pěstovat. Jsou to takové spojené nádoby," vysvětluje Josef Helmich.

Jak pak upozorňuje, pořízení ovocných stromků také není zrovna laciné: "Dříve byly za 30 korun, dnes se prodávají okolo dvou set korun výše. I hnojiva jdou strašně nahoru a drahé jsou také technické pomůcky a prostředky. A netýká se to jen ovocnářství. V Rychnově na tržišti koupíte sazeničku kedlubny za pětikorunu, dřív za to byl celý svazek. To všechno rozhoduje o tom, jestli jsou lidé ochotni peníze za to dát a pěstovat, i když sadba je drahá."