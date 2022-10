Do zahájení tradiční podzimní výstavy v Častolovicích zbývá ještě několik dní, ale deštivé počasí přípravám moc nepřeje, a tak je třeba využít každý den, kdy zpod mraků vykoukne sluníčko. V sokolské zahradě vyrůstají velké "hangáry". Nejen stěhování palet, stolů, ale i cihel, které jsou potřeba do expozic, si berou na starosti místní školáci. S přípravou tradičně pomáhají i studenti kostelecké zemědělské školy, dostanou za to vstupenku na výstavu. A ta bude stát rozhodně za to. Na návštěvníky největší amatérské zahrádkářské výstavy v Česku čeká řada novinek.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Jedna z výstavních hal v sokolském domě se dokonce promění v selský dvůr, kde budou pobíhat slepice. Ale na své si přijdou také milovníci květin, ovoce, vína či hub.Na houby vyrazí houbaři ještě den před zahájením akce, aby byly čerstvé a zahrádkáři je stihli "instalovat" jako dekoraci vedle zurčícího potůčku v části výstavních prostor, která bude připomínat lesní zátiší. Jeho atmosféru tady dokreslí velkoplošná tapeta. jako dekoraci vedle zurčícího potůčku v části výstavních prostor, která bude připomínat lesní zátiší. Jeho atmosféru tady dokreslí velkoplošná tapeta. "Už jednou se nám to podařilo udělat a houby měly největší úspěch," tvrdí předseda rychnovské okresní organizace zahrádkářů Josef Helmich.

Rozkvetlá zahrada

Zahrada východních Čech se po dvouleté pauze zapříčiněné covidem pro letošní ročník opět rozšířila. Bude mít minimálně osm desítek vystavovatelů a očekává se kolem 15 tisíc návštěvníků.

"V budovách budeme mít poprvé čtyři výstavní sály. V tom prvním bude rozkvetlá zahrada, kde se bude prezentovat i naše častolovická organizace. Druhý sál se promění ve sklepení. Zdi obložíme velkými paletami, na strop dáme maskovací síť a sem naaranžujeme houby, které se pěstují ve sklepě, dále moštárnu, víno a příchozí se mohou těšit i na ochutnávku drinků," popisuje Helmich budoucí podobu místnosti, kde jsou zatím jen složené palety.

Hned v další místnosti bude na návštěvníky čekat možná ještě větší překvapení: "Tady bude selský dvůr, kde lidé najdou všechno, co k němu patří včetně živých slepic. Posledním výstavní plochou potom bude hlavní sál, který bude lákat na expozici Radost - krása - užitek," říká Helmich.¨

Špičkové odrůdy

Nosným prvkem bude ovoce, zelenina a květiny a to ostatní je bonus. Ovoce budou vystavovat jak velkopěstitelé, tak zahrádkářské organizace a jednotlivci. Lákat budou i kaktusy, sukulenty, bonsaje či bylinky z hradecké botanické zahrady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

"Již tradičně přislíbily kolekce jablek výzkumné ústavy Holovousy a Střížovice. Ovoce tady budeme mít opravdu kvalitní. Výzkumný ústav ovocnářský v Holovousích nám poskytne špičkové odrůdy a také odrůdy, které pěstovali dědové našich dědů. Houlovouský ústav má oddělení genofondů, což může být pro leckoho zajímavé. Taková Strýmka, Boskoopské, Ontario - to jsou velmi staré odrůdy, ale pořád jsou dobré a netrpí tolik chorobami jako ty přešlechtěné, i když vynikající odrůdy," vysvětluje Helmich.

Tematicky budou zaměřené i expozice ve venkovních hangárech, jeden z nich obsadí včelaři, další devět okresních zahrádkářských organizací z východních Čech, jiný zaplní technika a potřeby pro zahrádkáře. Svůj vlastní prostor dostane i osm základních organizací zahrádkářů rychnovského okresu, školy a pro návštěvníky chystají svou ukázku i chovatelé drobného zvířectva. K vidění budou králíci, ale třeba také okrasné ptactvo.

"Dále jistě každého návštěvníka potěší nabídka okrasných stromků a keřů, barevné zahradní trávy a další rostliny včetně prodeje ovocných stromků, květin a zeleniny. A nezapomněli jsme ani na rozšířený sortiment v občerstvení," doplňuje předseda rychnovských zahrádkářů.

Rady zahrádkářům i zábava

K dispozici návštěvníkům bude rovněž poradenská služba, lákat budou odborné přednášky, ukázky aranžování květin, gastronomie a stolování a ani letos nebude chybět tradiční soutěž v aranžování misky s ovocem. Přihlásit se do ní může každý. Součástí čtyřdenní výstavy bude doprovodný kulturní program, který nabídne hudební vystoupení, lidové tance, módní přehlídku a představí se také mažoretky.

Letošní ročník Zahrady východních Čech se navíc uskuteční v nových podmínkách. Sokolská zahrada totiž prošla velkou proměnou. "Nově vysazené stromy a celková zeleň, zpevněné všechny cesty, osvětlení celé zahrady a další úpravy jsou dobrým příslibem pro úspěšnost výstavy," věří Helmich.

Zahrada východních Čech v Častolovicích bude otevřena od 6. do 9. října každý den od 9 hodin, do soboty do 17 hodin, v neděli do 16 hodin. Parkovné je tradičně zdarma.



Vstupné:



Děti do 6 let mají zdarma, do 15 let, ZT a ZTP 40 korun, důchodci 80 korun, dospělí 100 korun, rodinné vstupné 230 korun (2 dospělí + 1 až 4 děti).