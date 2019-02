Náchodsko - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začínají dnes úderem 14. hodiny.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Svůj volební hlas můžete odevzdat ve svém okrsku. Pokud se ovšem vydáte na cesty, musíte si opatřit voličský průkaz. O ty byl tentokrát docela zájem, například v Nové Pace o ně požádala téměř stovka občanů, v Hořicích 78, v Jičíně 175 a v Náchodě zaregistrovali mimořádný ohlas, když vystavili 212 voličských průkazů, což byl podle vedoucí odboru správního Hany Horákové rekordní počet. „Za patnáct let, co pracuji na městském úřadu, jsme ještě nikdy nedosáhli dvou set vydaných kusů. Maximálně jich bývalo okolo sto šedesáti až sto osmdesáti,” konstatovala Hana Horáková a dodala, že takový zájem o volby ze strany voličů skutečně nepamatuje. Volební místnosti se otevřou i mimo hranice naší republiky. Například Češi, žijící v Austrálii, mají vymezený zvláštní volební okrsek č. 109. Volební místnost se nachází na Generálním konzulátě České republiky v Sydney.

Hlasovat zde může volič, který má bydliště mimo území České republiky a je zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

Odvolit zde můžete i s voličským průkazem, pokud ovšem prokážete svoji totožnost a státní občanství České republiky. Voliči pak obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Místní česká komunita se ale k urnám nežene.

NEZÁJEM

„Do konzulátu je daleko a je mně to dost jedno. Češi k volbám nechodí ani v Čechách. Tak výsledek nevidím dobře,“ řekla nám devětapadesátiletá Češka, která žije v Austrálii od svých 32 let.

Markéta Klemmová z Náchoda žije s přítelem Angličanem ve Velké Británii. Předtím pobývala v Kataru, Saúdské Arábii i v Irsku. Přiznává, že v zahraničí ještě nikdy nevolila. „V Čechách chodím volit pokaždé, když sem v době voleb zavítám. Beru to jako svoji povinnost. V zahraničí je to složitější,” přiznává mladá žena. Letošní volby do poslanecké sněmovny ani nestihla zaznamenat. Důvodem je před nedávnem narozený chlapeček.

Také Simona Jirsak z Náchoda, žijící s rodinou v Německu, k volbám nepůjde. „Popravdě ani nevím, jakým způsobem to zařídit. Přijde mi to složité. Politickou situaci v Čechách už tolik nesleduji a těžko bych se rozhodovala, komu dát hlas. Veškerý můj čas se točí okolo dětí, domácnosti a zaměstnání,” krčí Simona rameny.