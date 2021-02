"Po více než devíti letech jsme ukončili působení na Sněžce. Novým majitelem České Poštovny je firma Piange," sdělil. "Vracíme se do nížin a do Krkonoš se vrátíme rádi jako turisté, prošlápnout cesty a navštívit boudy, na které jsme dosud jen koukali," uvedl Milan Blaha, který žije v Moravské Třebové. Podle obchodního rejstříku má firma Piange sídlo v Praze na Starém Městě, jejím vlastníkem je podnikatel Eugenio Bramerini.

Milanu Blahovi patřila Česká Poštovna od roku 2011, kdy ji koupil od původní majitelky Jaroslavy Skrbkové. Bývalá poštmistrová z Velké Úpy byla investorkou Poštovny. Stavbu z 20 tisíc dílů vysvětil 10. srpna 2007 arcibiskup Karel Otčenášek a otevřel prezident Václav Klaus.

O záměru prodat nejvýše umístěnou stavbu v ČR hovořil Milan Blaha již před více než rokem, kdy intenzivně jednal o prodeji s hoteliéry z Jizerských hor. S nimi k dohodě nedošlo. Pětašedesátiletý podnikatel odůvodnil prodej České Poštovny na Sněžce tím, že se chce více věnovat rodinnému životu. Na Poštovnu dojížděl z Moravské Třebové, kde žije jeho rodina, která se významně podílela na provozu. Manželku má z Thajska.

Těžké opouštění

„Práce na horách je krásná, i náročná zároveň. Krkonoše se na devět let staly naším domovem. Chceme se ale vrátit zpět do nížin a Asie a věnovat se opět více svým životům a rodinám,“ vysvětlil Milan Blaha v rozhovoru pro Deník v listopadu 2019.

„Nelze říct, že by toho bylo dost a něco mě k tomuto rozhodnutí přinutilo. Situace vyplynula ze života mého i mých dětí, kteří se podílejí na provozu. Kdysi jsme uvažovali, že bychom se odstěhovali do Krkonoš a byli Sněžce blíž. To však bylo prakticky nemožné a nerealizovatelné, žádnou nemovitost v Peci nemáme. Celou dobu jsme tak dojížděli z Moravské Třebové, což nebylo jednoduché. Jsou to tři hodiny do Pece a k tomu cesta na Sněžku. Byla to zralá úvaha nás všech, že je potřebné Poštovnu předat jinému majiteli,“ popsal blíže okolnosti.

Sněžka se mu po osmi letech těžce opouští. Nicméně tvrdí, že život jde dál a je zapotřebí se věnovat svým životům a rodinám. „Udrželi jsme provoz Poštovny, zaplatili jsme veškeré úvěry, které jsme měli od banky. Nedovolili jsme devastaci kolem Poštovny na vrcholu Sněžky. Záleží nám na ochraně přírody. Myslím, že i KRNAP s námi mohl být spokojený,“ uvedl.

Nejvíce mu bude chybět práce s lidmi. „Ta byla hodně poučná. Sněžkou prošlo hodně charakterů. Někteří vztah k horám měli, jiní neměli. To všechno ve vás zanechá stopy. Bude mi chybět také spolupráce se všemi, kteří na hřebenech žijí. Bez spolupráce s nimi bychom nemohli na Sněžce existovat. Ať jsou to lanovkáři nebo chlapi z Růžové hory, Luční boudy, Slezského domu. Pomoc a soudržnost lidí je na hřebenech úžasná,“ zdůraznil.

Milan Blaha zavzpomínal také na těžké začátky. „Byla to hodně složitá doba. Dva roky nejezdila lanovka, když se budovala nová. Všechno zboží se muselo na Sněžku vynášet z Pece pod Sněžkou, Luční boudy, Růžové hory. Byla to dobrá škola, získali jsme ostruhy v Krkonoších,“ líčil.

Ačkoliv je Milan Blaha třetím rokem v důchodu, nudit se nehodlá. „Prodáváme suvenýry, dárkové předměty, které se týkají hradů, zámků, jeskyní, hor. V tom budeme pokračovat. Dodávám také dekorace do všech zoologických zahrad v České a Slovenské republice. Určité záměry a projekty chystáme. Nudit se nebudu, to nikdy. O tom život je, nenudit se,“ řekl Milan Blaha.