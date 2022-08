Právě na "podpapíráky" a osvětu v oblasti osobní hygieny v přírodě se už více než rok zaměřuje Kampaň na hov***, v rámci které vznikl naučný komiks, mapa veřejných WC v Českém ráji, speciální toaletní lopatka a také vzdělávací program pro děti Lesní překvapení v autokempu Sedmihorky.

Mapku WC v Českém ráji najdete ZDE

Podle instruktorky Střediska ekologické výchovy Český ráj Andrey Stárkové, která děti a rodiče lesem provází, lidských stop v přírodě přibývá a je to nepříjemné jak pro ostatní turisty, tak pro ekosystém a zvířata.

"Prvním řešením by samozřejmě pro každého mělo být jít na toaletu, když je možnost. Na výletě uprostřed lesů ale mnohdy taková možnost není, proto je potřeba vykonat potřebu ohleduplně v dostatečné vzdálenosti od cest a od vodních zdrojů. Někde u stromu vyhloubit jamku, zvolit vhodný prostředek k utření a vše po sobě hezky zahrabat," vysvětluje instruktorka dětem na vzdělávacím programu v Sedmihorkách, který se koná každé prázdninové pondělí od 16 hodin.

Nápad na vzdělávací program vznikl podle Andrey Stárkové v SEV Český ráj už v době covidu, kdy do regionu začaly přijíždět miliony turistů ročně. "Do lesa začali chodit i lidé, kteří tam doteď nebyli a neví, jak se k přírodě chovat. Primárně míříme na děti, vykládáme jim to zábavnou a hravou formou a doufáme, že to tak vstřebají i jejich rodiče," dodává instruktorka.

Problém s vlhčenými ubrousky

Zcela nevhodné je podle Stárkové nechávat v přírodě vlhčené ubrousky a menstruační pomůcky, které se rozkládají i několik let. Nevhodný je také barvený a navoněný toaletní papír, naopak s ekologickým neběleným papírem, stejně jako s exkrementy samotnými si příroda a drobní živočichové hravě poradí.

Mapu veřejných toalet v Českém ráji aktualizuje Sdružení ve spolupráci s infocentry na webu wcvraji.cz a na e-shopu je možné zakoupit toaletní lopatku - tedy pokud zrovna nejsou vyprodané.

Podle ředitelky Sdružení Český ráj Jitky Kořínkové je ještě brzy hodnotit celkový přínos kampaně, první výsledky se ale už projevují. "Kompletní vyhodnocení budeme zase dělat až po konci sezony a jestli kampaň zabírá, nebo ne, bude i tak těžko měřitelné. Ale například loni na podzim, když dobrovolníci uklízeli oblast Českého ráje, hlásili, že sbírají mnohem méně odpadků než v předchozích letech. Ráda bych věřila, že jsou lidé ukázněnější," říká Kořínková.

Momentálně se Sdružení Český ráj a agentura Travelbakers zaměřují kromě turistů také na osvětu prostřednictvím pracovníků v cestovním ruchu a provozovatelů ubytování. "Ve spolupráci s Libereckým krajem jsme vytvořili letáčky, které distribuujeme například do infocenter, na turistické atrakce nebo do ubytovacích zařízení, aby mohli přímo provozovatelé návštěvníky upozorňovat, že příroda není na jedno použití a je třeba se v ní chovat ohleduplně," vysvětluje ředitelka.

Dalším krokem by v budoucnu mohlo být také zaměření na infrastrukturu a budování dalších veřejných toalet na místech, kde podle vzniklé mapy turistům chybí. "S využitím dotací by to mohl být další logický krok, jak zamezit znečišťování Českého ráje. Obesíláme vedení obcí a snažíme se zjistit, jestli by o vytvoření záchodků byl zájem. Problém ale vidíme ve financích. Na vystavění toalet se peníze dají sehnat přes dotace, ale mnohem větší finanční zátěž by představovala následná údržba, kterou by sociální zařízení potřebovala každý den," dodává Kořínková.

S problematikou znečišťování přírody turisty nebojuje pouze Český ráj. Nárůst odpadků i exkrementů v přírodě zaznamenávají i další destinace v kraji včetně Krkonoš, Orlických hor nebo regionu Podkrkonoší. "Od provozovatelů dalších lokalit na východě Čech nám chodí na kampaň pozitivní reakce. Zatím se ale nikdo neodvážil se k naší kampani přidat. Někde mají vlastní projekty, například KRNAP nebo Hradecko s podobným problémem bojují, tak uvidíme, jak uspějeme," doplňuje Kořínková.