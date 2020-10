Chalup na prodej je málo a jsou drahé

Lidé kvůli epidemii méně cestují do zahraničí a dovolenou tráví spíše v Česku. Někteří by v této době ocenili vlastní rekreační objekt, nejlépe chalupu. Zájemci o koupi chalupy ve východních Čechách by si však měli připravit větší finanční hotovost. "Na jaře byly ceny chalup enormní a nabídka minimální. Teď se nabídka zvýšila, ale ceny zůstaly," konstatuje samostatný realitní makléřJakub Róža.

Chalupa - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Objekty, které vyžadují rekonstrukci, se prodávají v ceně asi do dvou milionů korun, rekonstruované chalupy stojí několikanásobně více. K tomu se platí i za rozlohu pozemku, který ke stavbě patří. Atraktivní lokality samozřejmě ceny ještě navyšují, navíc je takových chalup v nabídce málo. "Pěkná chalupa na pěkném místě? To aby člověk pohledal," říká makléř. Podle realitního makléře Šimona Šimůnka by si však lidé, kteří nejsou vyznavači lyžování, měli dávat pozor, zda chalupa, která se jim líbí, neleží blízko lyžařského střediska. "Pokud je skiareál blíž než patnáct nebo dvacet kilometrů, navýší to cenu objektu o sto procent," varuje. FOTO: Jabloň u Lidmanů plodí zlatá jablíčka. Strom roku je poprvé ovocný Přečíst článek › Ale i lidé, kteří si koupí levnější objekt s tím, že si jej opraví, mohou narazit. Ceny stavebních prací šly nahoru, řemeslníků je málo, a tak je pravděpodobně čekají potíže. "Měl jsem případy, že si lidé koupili starou stavbu, a pak se na rekonstrukci doslova utavili, takže ji nakonec zase prodali," upozorňuje Jakub Róža.. Do nabídky a ceny zasáhla také letošní koronavirová epidemie a opatření, která vyvolala. Odborníci se zatím neshodli na tom, jaký bude další vývoj cen nemovitostí, konkrétně chalup. Někteří makléři nabádají kupující, aby neváhali, protože hrozí, že ceny půjdou nahoru. "Ve skutečnosti je jim to jedno, jde hlavně o to, aby lidé nakupovali a oni z toho měli zisk," usmívá se nad těmito prognózami Šimon Šimůnek Ani Jakub Róža dalšímu zdražování chalup moc nevěří, vývoj prý možná půjde opačným směrem. "Epidemie koronaviru přivodila takový zásah do ekonomiky, že se to na cenách projeví určitým poklesem," míní. Podle něj podzim ukáže, kdo měl pravdu. Martin Beran o požáru vlaků: Myslíme si, že se jednalo o žhářský útok Přečíst článek ›

