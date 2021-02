/FOTOGALERIE/ Ve svém aktuálním hlášení, které premiér Andrej Babiš pod názvem "Čau lidi" zveřejňuje na svém Facebooku, prokázal tristní znalosti geografie České republiky. Dvakrát totiž umístil západočeský Cheb do Královéhradeckého kraje.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK/Šimánek Vít

„My máme národní dispečink lůžkové péče. Tady byla velká debata a týká se to hlavně Královéhradeckého kraje, kde vznikl velký problém v Chebu,“ uvedl ve svém hlášení premiér. A pokračoval: „Ten národní dispečink lůžkové péče funguje. Od 20. ledna za posledních deset dní ten národní dispečink přeložil z Královéhradeckého kraje 28 pacientů, přitom speciálně z Chebu 23, tak já nevím, proč stále někdo dělá petice a vyzývá, že to máme řešit v Německu. Je to nesmysl,“ prohlásil.