Potvrzuje to chirurg Nemocnice Vrchlabí Ondřej Myšík. "V běžné zimní sezoně ambulance praskala ve švech. Letos taková situace není, což vyplývá z toho, že skiareály jsou zavřené a návštěvníci nemůžou jezdit na hory. Navíc lidé se bojí chodit nemocnice, covid je pro ně pořád velký strašák," říká.

Úbytek pacientů dokládá i statistika návštěv chirurgické ambulance ve vrchlabské nemocnici. Zatímco v letech 2018 a 2019 tam lékaři ošetřili každoročně více než 19 tisíc případů, loni jich bylo o tři tisíce méně (16 345). Za první tři měsíce letošního roku vyhledaly ošetření bezmála tři tisíce lidí. Počet operací loni klesl poprvé za poslední tři roky pod tisíc (867).

"Rozhodně se nedá říct, že bychom se nudili," brání se slovům o malé vytíženosti chirurg Ondřej Myšík. "Spektrum lékařských zákroků je nicméně jiné. Ubylo typických zimních úrazů, poranění a zlomenin horních a dolních končetin, otřesů mozků, které se často stávaly lyžařům nebo návštěvníkům hor vyrážejícím do Krkonoš na procházku," porovnává.

Zlomeniny ze sjezdovek vystřídaly na pozici nejčastěji ošetřovaných případů běžné úrazy nebo bolesti břicha. S těmi přijíždějí i pacienti, kteří jsou covid pozitivní.

Oblékli skafandry

"K těmto pacientům samozřejmě musíme přistupovat se stejnou péčí jako k ostatním a adekvátně je ošetřit. Zvyšují se přitom bezpečnostní opatření, lékař a sestra musí být ve známém proticovidovém obleku. Známé skafandry proto ani nám nejsou cizí," popisuje.

Chirurgové přicházejí do styku s covidovými pacienty i jiným způsobem.

"Na polovině lůžkového oddělení máme pacienty z interny, která samotná slouží jako covidové oddělení. Zajišťujeme péči na lůžkách následné péče. Pokud je potřeba, tak i na covidových lůžkách, kde se snažíme vypomáhat našim internistům. Ve chvíli, kdy přišla covidová krize, jsme také museli obléknout skafandry a vyrazit mezi covidové pacienty," líčí dobu, kdy jsou pozastavené plánované operace a lékaři operují pouze onkologické a akutní případy či zlomeniny.

Strašák jménem covid

Podle Ondřeje Myšíka se zřetelně projevuje, že se lidé bojí chodit do nemocnice v době pandemie. "Institut nemocnice působí na pacienty jako strašák. Lidé se bojí, že u vchodu čeká covid. Snažíme se jim vysvětlovat, že pobyt v nemocnici automaticky neznamená, že se nakazí. To ale přináší dnešní doba. Lidé prostě mají strach," potvrzuje.

Poměrně často se lékaři setkávají v ambulanci s tím, že lidé přicházejí v pokročilejším stadiu chorob. Například se to týká náhlých příhod břišních. "Zaznamenali jsme vyšší počet pokročilejších stavů akutní apendicitidy. Lidé se snaží doma vydržet, co to jde a poradit si sami. Do nemocnice chodí až v době, kdy mají nesnesitelné bolesti. Zanedbávají se kontroly a preventivní prohlídky," upozorňuje chirurg.

"To je jednoznačně špatně. Projeví se to na konci pandemie, kdy podle mě naroste počet onkologických pacientů. Lidé by prevenci rozhodně neměli opomíjet," dodává Ondřej Myšík.