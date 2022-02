Jakub Bareš tam přijel z Brna na Krkonošský pohár v curlingu a ačkoliv to původně neměl v plánu, sám si zahrál, za tým z polské Swidnice. "Šesté místo na olympiádě je obrovský úspěch. Jsme nadšení. Výkony byly skvělé, povedlo se perfektně načasovat formu," vrátil se k povedené olympijské premiéře českého curlingu. Sobotní zápasy Krkonošského poháru absolvovalo devět družstev z Trutnova, Hradce Králové, Jičína, Hořic i Polska. Byl to třetí turnaj letošní sezony. Celkovým vítězem se stal domácí tým 1. KCK Trutnov 5.

Jakub Bareš byl trenérem českých curlerů na olympiádě v Pekingu.Zdroj: Jan Bartoš

Proč jste v Trutnově?

Koná se tady Krkonošský pohár a přítelkyně Elena (Vaníčková) hraje, tak jsem ji chtěl podpořit. V šatně jsem se dozvěděl, že kluci z Polska přijeli jen ve třech hráčích, proto jsem jim pomohl a šel si také zahrát.

Hrajete často?

Už tolik ne. Je to kvůli tomu, že trénuji. Regionální turnaje si rád zahraji, mají svoje kouzlo.

Jakou má pověst trutnovský curlingový klub?

Výbornou. Hraje se tady už více než dvacet let Velká cena Trutnova (koná se 5. - 6. března), která je mezi curlery oblíbená. Doufám, že se v Trutnově podaří postavit halu pro curling, protože sem lidé hrozně rádi jezdí hrát.

Myslíte, že by do Trutnova hala pro curling pasovala?

Zcela určitě. Jedna, dvě dráhy úplně stačí. Region Trutnovska má skvělý potenciál. Curling je jeden z nejvíce rozšířených týmových zimních sportů. Navíc je výhodou, že je tady dost základních škol, které by se mu mohly věnovat, a je to blízko do hor, kam jezdí velké množství návštěvníků.

Na zimním stadionu v Trutnově se hrál v sobotu Krkonošský pohár v curlingu.Zdroj: Jan Bartoš

Jaký ohlas na curling jste zaznamenal po olympiádě?

Ohlas je velký. Jsme za to strašně rádi, že se podařilo curling ještě více zpopularizovat. Budeme rádi, když lidé přijdou a zahrají si. Máme projekt hrajcurling.cz, tam se můžou lidé podívat a najít dostupný klub a přihlásit se.

Jaké to bylo v Pekingu?

Poměrně přísné kvůli proticovidovým opatřením. Museli jsme dodržovat přísný režim, každý den procházet bezpečnostní kontrolou, dezinfekce se stříkala na chodníky. Všechno ostatní bylo jako jakýkoliv jiný turnaj, který hrajeme, jen více kamer a lidí kolem. Hala plaveckého stadionu, kde se curling hrál, byla nádherná a skvěle připravená. Byla to nejlepší hala, ve které jsme kdy hráli.

Kdy se curling poprvé objevil na olympiádě?

Poprvé v roce 1924 v Chamonix, poté v roce 1998 v Naganu. Letos se povedla historicky první účast českých curlerů. Český curling se snažil o účast na olympijských hrách roky, až nyní konečně kvalifikace vyšla díky Tomášovi a Zuzce Paulovým.

Televizní sledovanost curlingu v Česku se blížila půl milionu, zápasy průměrně sledovalo podle ČT 450 tisíc lidí. Jak vnímáte takový neskutečný zájem?

Je to pro nás neuvěřitelné, že curling sledovalo tolik lidí. Určitě tomu pomáhá, že se hraje mix dvojic a současně čtyřkový curling, takže curling je k vidění po celou dobu olympiády. Ze začátku olympiády moc sportů ještě není, takže šance, že curling upoutá, byla velká. Je to navíc po hokeji druhý týmový sport, který můžete hrát na olympiádě. Velkému zájmu jistě pomohl i příběh manželů Paulových.

Registrujete větší zájem o curling po návratu z Pekingu?

Zájem je obrovský. Můj domácí klub je v Brně, kde se koná Olympijský festival. Tam chodí tisíce lidí. Je poměrně náročné všem umožnit, aby si curling vyzkoušeli, ale snažíme se to využít. V Brně přibíráme spoustu nových hráčů, budeme se snažit co nejvíce rozšiřovat základnu v regionech.

Změní se pohled lidí na curling, berou ho už více vážně?

Ano. Hlavně lidé, kteří si curling zkusili, vidí, že to je fyzicky dost náročná a hodně rychlá disciplína. Když si zkusí zametat, je to vydatný intervalový trénink, při kterém je potřeba být hodně fit.

Kolik lidí se v Česku curlingu věnuje a v kolika městech se hraje?

Hráčů je šest set. V Kanadě jich mají například jeden milion! Měst, kde se u nás curling hraje, není mnoho, je jich do deseti. Hraje se například v Praze, Brně, Trutnově, Jičíně, Plzni, svůj tým má Hradec Králové. Máme tři stupně soutěží - extraligu, první ligu a divize. Všechny se hrají v Praze, ale doufáme, že už příští rok se podaří dostat soutěže také do regionů.

