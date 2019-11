Vystoupil z auta, navlékl si žlutou reflexní vestu, na hlavu dal blembák a poté se jal ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) na rozestavěném úseku dálnice D11 z Hradce do Smiřic do debaty ohledně dvou významných staveb na území východních Čech – dálnic D11 a D35. Při inspekční cestě mu společnost dělala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten informoval, že obě důležité stavby, které by výrazně ulevily městům ve východních Čechách, by měly být v celé délce zprovozněny nejpozději do roku 2028. V případě D11 se kompletní výstavba, která počítá i šesti pruhy v úseku Praha – Poděbrady, otevře nejpozději do roku 2029.

Poláci jsou rychlejší

Ve stejném termínu by měla komplet východní Čechy protnout i dálnice D11. „Jsem rád, že jsem na úseku, který se reálně staví. U D11 nám ze 154 kilometrů zbývá dostavět 60 kilometrů. Dvacet se nyní staví a zbývá zahájit posledních čtyřicet kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík, který však nepotěšil termínem otevření. Jeho předchůdce Dan Ťok mluvil o roce 2026, tento rok však Kremlík o dva roky posunul. „Úseky Jaroměř – Trutnov a Trutnov – Královec jsou vyprojektovány. V tuto chvíli máme všude požádáno o územní rozhodnuté s tím, že u hraničního úseku by mohlo být vydáno ještě tento týden. U úseku z Jaroměře toto rozhodnutí očekáváme v první polovině příštího roku,“ doplnil ministra šéf ŘSD Radek Mátl a dodal, že v tuto chvíli jsou zadány geotechnické průzkumy pro dokumentaci pro stavební povolení. Ty by mohly být hotovy do konce roku tak, aby se s případnou právní mocí mohly začít vykupovat pozemky. „Ale je to čtyřicet kilometrů, tak uvidíme, jakým způsobem to půjde,“ dodal Mátl.

Tvrdohlavý soudce

A pokud budou problémy s výkupy pozemků, jako u Jaroměře, mohl by i termín 2028 být v ohrožení. V Jaroměři totiž stát vede dlouhodobý spor o pozemky s pražským soudcem Františkem Kučerou, který blokuje výstavbu okružní křižovatky. „Pro získání těchto pozemků uděláme maximum. Teď se však není možné dohodnout a tak uplatníme mechanismy, které vyplývají z právních předpisů, tedy o vyvlastnění a urychlení výstavby. S největší pravděpodobností tak tyto instituty najdou svého uplatnění,“ nechal se slyšet ministr dopravy. Podle Mátla je však ve hře i jiná varianta: Dokážeme obejít pozemky pana Kučery tak, aby se dálnic zprovoznila. Samozřejmě nyní probíhají vyvlastňovací procesy, ale je možné, že to opět skončí u soudu. Požádali jsme o stavební povolení, to však bylo opět ze strany pana soudce Kučery napadeno, ale ze strany MD bylo tento týden potvrzeno. Takže máme pravomocné stavební povolení, ale nemáme pozemek,“ uvedl Mátl s tím, že soudce Kučera v okolí Jaroměře i další důležité pozemky pros tavbu autostrády: „U nich se pokoušíme o směnu.“

Novelou pro rychlejší stavby

Podle Vladimíra Kremlíka však bez změn právních předpisů nepůjde žádná stavba výrazně urychlit. „Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou by měla příští týden projednávat vláda,“ nechal se slyšet ministr dopravy a nastínil, čím vším by se daly stavby novelou urychlit: „Jedná se o tři zásadní změny. Z pohledu ministra dopravy je tou nejzásadnější společné řízení, jejímž vyústěním je společné povolení stavební. A to včetně popřípadě posuzování vlivu na životní prostředí. Toto by mohlo urychlit výstavbu až o tři roky. Další zásadní momentem jsou jednotná závazná stanoviska. V současné době se jich vydávají desítky, my chceme jedno. Chceme také změnit vyvlastňovací procesy, které by zamezily spekulacím. A to například tak, že by byl vypracován jeden znalecký posudek na celé území. A ten by byl platný tři roky.“