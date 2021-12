„Vůbec si nedovedu představit, jak tady budeme žít. 33 let jsme tady měli pohodu, teď jsme v důchodu a je to hrozné,“ rozčiluje se na zahradě domu na okraji hradecké místní části Svobodné Dvory Liduše Klubíčková. K dálnici je to přes otevřené pole zhruba 400 metrů: „Původně měla být dálnice zaříznutá do terénu. Pak se ale projekt změnil a dálnice je na povrchu bez protihlukových stěn. Přitom před Jaroměří jsou protihlukové stěny v polích, kde nic není. Jestli se to nezlepší, tak budeme v létě spát se zavřenými okny,“ dodává rozhořčení paní Liduše.

Pozdě, ale přece

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou chybějících zábran počítá v příštím roce. „Už připravujeme zadávací řízení. Všechno, co je potřeba ochránit, to na čem jsme se dohodli se zástupci obcí i Hradce Králové, tak bude z naší strany splněno, aby dálnice okolí obtěžovala co nejméně,“ řekl Deníku pár minut po otevření dálnice šéf ŘSD Radek Mátl.

Předseda komise místní samosprávy Svobodné Dvory Jan Klubíčko říká, že lidé se hluku báli už předem: „Nelíbí se nám, že to bude později, kdy už je dálnice v provozu. Ale jsme rádi, že je vůbec postaví.“

Právě hradecký magistrát se v létě 2018 proti stavbě úseků odvolal. Opatření proti hluku stát následně výměnou za stažení odvolání Hradci slíbil. „Mnohokrát jsme o tom jednali s ŘSD. Věřím, že by to provozování bez protihlukových stěn neměl být problém,“ věří náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha s tím, že hluková zátěž se předem jen těžko odhaduje.

Povolení na rozjetí dálnice k Jaroměři získal stát až na začátku tohoto týdne. V pátek otevřel dva nové úseky dálnice - kolem Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře. První je ve zkušební provozu, druhý pak řidiči využívají v režimu předčasného užívání. To je ale u nově stavěných dálnic běžné. „Je to požadované z hlediska legislativy, protože teprve na základě provozu zjistíme aktuální dopady dálnice do okolí,“ vysvětluje Radek Mátl. „Na jaře přeměříme hlukové limity. Kde nebudou vycházet, ještě budeme dodělávat stěny a případně nějaká další opatření. Tak abychom mohli zkolaudovat dálnici.“

Protihlukové stěny nebudou všude

Protihlukové stěny ale nemají podle stávajících plánů chránit například Stěžery. Při přípravě stavby totiž studie jejich nutnost neukázaly, říká starostka obce Dagmar Smetiprachová: „Za těch zhruba 11 let se naše obec rozšířila. Určitě si necháme hluk změřit. Lidé se toho obávají. Samozřejmě chceme mít komfortní život a pokud budeme na to mít nárok, tak si za tím určitě půjdeme.“

Podobný názor má i starosta Holohlav Miloš Malínský: „ŘSD po nás chtělo, ať se vzdáme práva na odvolání u kolaudace, ale to neuděláme. Jsou tu stále nedodělky. Například tu chybí val či protihluková stěna. Pokud to napraví, můžeme se bavit o právu odvolání. Původně tu totiž měla být dálnice v zářezu. To se však nestalo a jelo se podle jiných plánů,“ rozčiluje se starosta obce, kudy denně po státovce jezdilo 20 tisíc aut denně. Teď se většina z nich přesune na dálnici, která vede zhruba 100 metrů od Holohlav.