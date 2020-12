OBRAZEM: Dálnice D11 postupuje z Hradce mílovými kroky

Už za dvanáct měsíců by se měl řidičům otevřít nový patnáctikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Ten tak bez časové proluky naváže na sedmikilometrovou etapu rychlodráhy ze Smiřic do Jaroměře. Oba úseky se mají řidičům otevřít již 17. prosince roku 2021 a i přes současnou pandemickou situaci zhotovitel díla nepředpokládá, že by se tento termín měl překročit.

Pokračující stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř | Foto: Deník / Michal Fanta

Práce tak pokračují i na jedné z největších mimoúrovňových křižovatek v kraji – u hradeckého ČKD. „Jsem nadšený a překvapený zároveň, jak rychle práce pokračují. A to i na kruhovém objezdu u ČKD. Jakmile bude tato dálnice zprovozněna, velmi se uleví nejenom Hradci Králové, ale i okolním obcím. A to hlavně od kamionů,“ řekl při návštěvě stavby autostrády hradecký primátor Alexandr Hrabálek. Urešová skončila v čele zdravotnického holdingu. Nahradit ji má Tomášik Přečíst článek ›

