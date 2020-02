Dálnice by podle dosavadních plánů ministerstva měla být hotová nejdříve v letech 2026 až 2027, v listopadu tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) uváděl jako reálný termín rok 2028. Navazující část dálnice v Polsku však bude dokončena už za tři roky, u hranic tak mohou následně vzniknout dopravní komplikace. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.

Dálnice D11 by měla spojit Prahu přes Hradec Králové k polským hranicím u Královce. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se nyní jezdí zhruba po 91 kilometrech. Ve výstavbě je aktuálně dalších více než 22 kilometrů mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Po dokončení této části tak bude zbývat dostavět ještě 40,8 kilometru mezi Jaroměří, Trutnovem a státními hranicemi. Polsko je ovšem s výstavbou dálnice, která by měla na D11 navazovat, mnohem dále, dokončit by ji mělo už za tři roky.

"Potřebujeme zkrátit přípravu, zrychlit výkupy pozemků a postavit alespoň úsek Trutnov - státní hranice o několik let dříve. Pokud budou do tří let Poláci na česko-polské hranici, vzniknou dopravní komplikace. Proto musíme co nejdříve schválit v tomto roce zákon o liniových stavbách a vyřešit možnosti zkrácení celé stavby a přiblížit termíny otevření české i polské dálnice," řekl Havlíček po čtvrtečním jednání se svým polským protějškem Andrzejem Adamczykem.

Havlíček proto sestaví interní pracovní tým na ministerstvu dopravy. Ve Sněmovně pak vznikne tým napříč politickým spektrem pod vedením poslance Martina Kolovratníka (ANO), který chce spolupracovat i s polskou stranou.

Tempo výstavby chce stát zrychlit prostřednictvím novely liniového zákona, které by měla zjednodušit povolování staveb. Příprava, která teď trvá až 13 let, by se díky ní podle ministerstva mohla zkrátit až o třetinu. Návrh počítá zejména se zrychlením vyvlastňování pozemků či se stanovením závazných lhůt pro vydání potřebných úředních stanovisek. Další zrychlení by měl zajistit také nový stavební zákon.

Dalším tématem čtvrtečního jednání Havlíčka s polským ministrem bylo obnovení dálkového železničního spojení mezi Prahou a Vratislaví na stávající konvenční trati. Ministerstvo předběžně počítá s provozem čtyř párů vlaků na trase Praha-Ústí nad Orlicí-Lichkov-Vratislav s dalším pokračováním vlaků do Gdyně. Vlaky by měly začít jezdit od prosince 2022. Tématem byly i plány obou zemí na vysokorychlostní železnice.