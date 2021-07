Dálnice D11 u Prahy zůstává zavřená, nepodařilo se odklidit vybouraný materiál

ČTK





Dálnici D11, která je kvůli demolici mostu uzavřená na okraji Prahy od sobotního odpoledne, se dnes nepodaří zprovoznit před ranní dopravní špičkou. Silničáři v průběhu noci nestihli odklidit vybouraný materiál. Sdělila to mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Provoz by měl být podle ní obnoven během dneška. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová ráno řekla, že dálnice bude uzavřena zhruba do 12.00 až 14.00. Na objízdných trasách je podle ní zvýšený provoz.

Ještě v pondělí 26. 7. 2021 nebyla dálnice D11 kvůli demolici mostu průjezdná. Akce přitom měla trvat jen do nedělního rána. Příměstské autobusy nabíraly až hodinová zpoždění. | Foto: Deník/Radek Cihla

Na objížďkách se místy tvořily kolony už v neděli večer, především před velkými křižovatkami nebo kruhovými objezdy. Doprava z dálnice D11 ve směru do Prahy je svedena na 25. kilometru u Sadské, kamiony musí sjíždět ještě dříve, a to na 39. kilometru. "Bohužel se nám dálnici nepodaří zprovoznit před ranní dopravní špičkou. Průjezdná bude až v průběhu dne," řekla mluvčí. Doplnila, že materiálu u opěr mostu bylo tolik, že se nestihl uklidit. Most, který převádí Božanovskou ulici přes dálnici, byl ve špatném stavu. Příští rok začne stavba nového. Uzavírka v pražských Horních Počernicích začala v sobotu v 17:00 a měla skončit původně v neděli v 09:00. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pak zprovoznění avizovalo na nedělních 18:00 a později na pondělní ráno. Uzavírka dálnice se nečekaně protáhla. O celou neděli! Přečíst článek › Vedle velkého množství výztuže, která se neshodovala s původní projektovou dokumentací, komplikoval práci kabel vysokého napětí. Dělníci ho objevili v nosné konstrukci, také nebyl zanesen v žádné dokumentaci a byl pod proudem. "Proto se práce z bezpečnostních důvodů zastavily na několik hodin," uvedla v neděli dopoledne Lišková. Provoz na objízdných trasách byl hustý již v neděli večer, místy se tvořily kolony, především před velkými křižovatkami nebo kruhovými objezdy. Doprava z dálnice D11 ve směru do Prahy je svedena na 25. kilometru u Sadské, kamiony musí sjíždět ještě dříve, a to na 39. kilometru.