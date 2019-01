Hradec Králové – „Začněte pouštět,“ zazněl dnes o půl třetí odpoledne pokyn od vedoucího Správy a údržby dálnice. V tu dobu se „odkoply kužely“ a motoristům začal sloužit dlouhá léta vyhlížený úsek dálnice D11. Úsek, který má odlehčit Novému Městu či Libišanům a po takřka osmdesáti letech od prvních plánů přivést dopravu z Prahy až k úpatí Hradce Králové.

Ministr Ťok závidíOtevření nové části dálnice předcházelo setkání politiků. Ministr dopravy Dan Ťok přiznal, že závidí polskému protějšku zákony, které urychlují stavby dálnic. Polský parlament je projednal a schválil za 40 dnů.

I když začalo toto dopravní spojení sloužit až dnes, tak o víkendu jej zřejmě chtěl pokřtít polský řidič. „Jel podle navigace, která ho již vedla na nový úsek, a málem srazil dopravní značky,“ informoval vedoucí Dálničního oddělení Milan Halberštát, který si ještě před samotným zprovozněním dálnice projel svůj nový rajón a hledal riziková místa pro řidiče.



Tím prvním bude několika set metrový úsek u současného sjezdu u Libišan. Ten, coby provizorní, do třech měsíců zmizí a v jeho okolí bude dálnice zúžena do dvou pruhů. Dalším rizikovým místem bude podle Milana Halberštáta kruhový objezd v Kuklenách. Naopak by se podle policie mělo ulevit Novému Městu a úseku staré „jedenáctky“, která je nechvalně známá jako „Silnice smrti“.

Otevření dálnice až do Hradce Králové řidiči vítají, ale dělá vrásky na čele obyvatelům Nového Města, ale i hradecké části Kukleny. Hlavně v Novém Městě se lidé obávají, že útlum kamionové dopravy, které slibuje Ministerstvo dopravy, nebude až tak veliký. „Určitě se najdou tací, kteří se budou chtít vyhnout placení mýta a stejně přes nás pojedou,“ míní Hana Midlochová z Nového Města, která bydlí jen pár metrů od zdejšího vytíženého kruhového objezdu.

Stejného názoru je i starosta Chlumce Miroslav Uchytil, který by byl rád, kdyby ministerstvo dopravy úseky před Chlumcem a za Novým Městem osadilo mýtnými branami. O tom však ministerstvo neuvažuje. S nejistotou se na D11 dívají i obyvatelé Kuklen. Podle některých propočtů doprava na Pražské třídě zhoustne o tisic až patnáct set aut denně.

„V Kuklenách opravdu očekáváme nárůst dopravy. Otázkou také je, jak si s ní poradí kuklenská okružní křižovatka,“ uvedl policejní tiskový mluvčí Jan Čížkovský.