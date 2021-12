Děti do 11 let budou v kraji očkovat jen dětští lékaři

Děti od od 5 do 11 let budou v Královéhradeckém kraji očkovat jen dětští praktici. Nebude tak potřeba žádná registrace, jak je tomu v jiných krajích. Očkování dětí do 11 let má začít v lednu.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Děti jsou na to zvyklé a praktici znají jejich zdravotní stav a mají s nimi zkušenost. Máme nastavený systém, do kterého se praktici přihlásili a mohou si zde objednávat očkovací látky v návaznosti na zájem svých klientů,“ vysvětlil rozhodnutí hejtman Martin Červíček. Zdražení jízdenek MHD v Hradci se odkládá Dospělé dnes očkuje v kraji kromě očkovacích center víc než 158 praktiků. Celkem zdravotníci v hradeckém kraji podali už víc než 753 tisíc dávek vakcíny. V kraji je už očkováno přes 73 procent populace starší 16 let.