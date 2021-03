V noci na neděli začíná letní čas, který potrvá do konce října. Hodiny se ve 02:00 posunou na 03:00, noc tedy bude o hodinu kratší. Zatímco lidé si musí náramkové či nástěnné hodinky posunout sami, hodiny v elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se přeřídí automaticky.

Změna zimního času na letní | Foto: Šíp

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před víc než 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců. Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco ve většině států Asie, Afriky a Jižní Ameriky neplatí.