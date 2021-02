Do hor v hradeckém kraji zamířily stovky lidí, parkoviště se zaplnila auty

V Královéhradeckém kraji v neděli do lyžařských středisek zamířily stovky lidí. Návštěvníků bylo podstatně více než v sobotu. Dopoledne se rychle zaplnila například parkoviště v horském sedle mezi Šelichem a Velkou Deštnou v Orlických horách, kde musela dopravu řídit policie. V koloně najížděla auta také do Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova Mlýna v Krkonoších, zjistila ČTK na místě od policie i od zástupců měst.

Zasněžená silnice v Orlických horách | Foto: ČTK / ČTK

"Parkovací plochy ještě naplněné nejsou, zcela plné je zatím jedno parkoviště, ostatní z 85 procent. Městská a státní policie reguluje dopravu. Co se týká pohybu lidí po městě, tak je jich více než v sobotu," řekl v neděli dopoledne ČTK starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch. Podle něj je provoz zatím plynulý. "Předpokládáme, že do oběda budou parkoviště plná a doprava bude regulovaná po celý den," řekl v 10.30 hodin ČTK Staruch. Lidé dorazili do hor i přesto, že platí zpřísněná koronavirová opatření, která zastavila lanovky v areálech i pro pěší a běžkaře. Delší dobu nejsou v provozu lyžařské areály, restaurace, hotely a další služby. Je sice mrazivo, ale slunečno a sněhové podmínky dobré. OBRAZEM: Právě jsme se narodili Přečíst článek › V oblasti Šerlichu se zaplnila parkovací místa už před 10. hodinou. "Upozorňujeme návštěvníky Orlických hor, že parkoviště na Šerlichu je již obsazené. Policisté na místě regulují dopravu, dbejte jejich pokynů," uvedla dopoledne na twitteru Policie ČR. Na horách panují ideální sněhové podmínky. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 110 centimetrů sněhu, více ho je na některých návětrných svazích. V Krkonoších v lavinových katastrech platí druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. V Orlických horách je na hřebenech přes půl metru sněhu, vyplynulo z nedělního hlášení horské služby. Na horách mají běžkaři k dispozici desítky kilometrů upravených tras. V neděli má být v Královéhradeckém kraji oblačno až polojasno, během dne od severu polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia až nulou, na horách mezi minus sedmi až minus třemi stupni Celsia. Vítr bude vát slabý.