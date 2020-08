Do jičínského babyboxu někdo odložil holčičku. Dostala jméno Martina

Zdravotníci jičínské nemocnice dnes odpoledne našli v babyboxu novorozenou holčičku. Je to poprvé za pět let od instalace babyboxu v nemocnici, kdy zařízení posloužilo svému účelu. Čerstvě narozené a zdravě vypadající děvčátko, které bylo zřejmě jen několik hodin po porodu, někdo odložil do jičínského babyboxu ve 13 hodin a 45 minut.

Novorozenec. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Holčička je plně donošená, váží 2750 g a měří 49 cm. Během dnešního odpoledne probíhají u miminka, které je prozatím hospitalizováno na našem novorozeneckém oddělení, standartní odběry běžné u všech novorozenců,“ popsal MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko-porodnického oddělení a lékařský náměstek ředitele nemocnice. Panáčkovat a hrát slony na harmoniku u nás neuvidíte, říká zoolog safari Přečíst článek › „Je to poprvé, kdy jičínský babybox posloužil svému účelu. Děvčátku přeji hodně úsměvů do života a pevné zdraví a našim zdravotníkům velmi děkuji za péči, kterou malé holčičce poskytují,“ shrnul dnešní událost v jičínské nemocnici náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Ing. Aleš Cabicar.



Babybox byl v Oblastní nemocnici Jičín instalován 18. května 2015. Zařízení se nachází v pavilonu L na kruhovém objezdu v lípách (ul. Bolzanova, Čs. armády, Revoluční, Sv. Čecha a Havlíčkova), přímo pod tzv. Kukulovým dubem. Přístupné je 24 hod. denně přímo od kruhového objezdu.

Autor: Redakce