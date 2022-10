„Z kouřícího domu v Husově ulici vyvedl malé vyděšené děvče, čímž mu tak velmi pravděpodobně zachránil život a předešel velkému neštěstí,“ popisuje událost vedoucí hořického oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Dominik Palm.

V létě v Chrudimi zachránil holčičku z vody. Teď pomáhá nemocnému Nicholasovi

Tomáš Sedláček projížděl Husovou ulicí na křižovatce u Batalionu úplnou náhodou. Okolo páté hodiny odpoledne se se sanitkou vracel do garáže, když si všiml kouře linoucího se z okna domu. Zachoval duchapřítomnost a na nic nečekal. Okamžitě zastavil a vyrazil do vinárny v přízemí domu, aby obhlédl situaci. V krámku zjistil, jak se dostane do bytu, a hned běžel dovnitř.

„Stála jsem na křižovatce a saniťák zrovna vyjížděl z parkoviště lékárny. Hned jednal a pán u toho domu už volal hasiče. Snažila jsem se honem uhnout, ať nepřekážím. Byli úžasní,“ popisuje situaci očitá svědkyně Lucie Kerhátová.

Dramatická událost naštěstí díky rychlé reakci přítomných mužů dopadla dobře.Zdroj: Martin Navrátil

Vystrašená holčička se snažila požár uhasit

Uvnitř v bytě Sedláček uviděl hořící oheň na kuchyňské lince, hasičům volal už cestou do schodů. „Asi dvanáctiletá holčička byla v bytě sama, dostala hlad a tak si chtěla něco uvařit. Ale zapomněla vypnout sporák a olej v hrnci vzplál. Chytly skříňky i kuchyňská linka," popisuje scenérii v bytě Sedláček.

Holčička byla v době požáru v bytě sama, rodiče byli v práci. Podle Tomáše se požár snažila uhasit. „Panikařila a chvilku tam pobíhala. Tak jsem ji popadl a vyvedl ven. Trochu se nadýchala kouře, ale jinak byla v pořádku," dodává. Cestou dolu už slyšeli houkačky hasičů a krátce na to dorazil také otec dívky.

OBRAZEM: Kapři, amuři, cejni. Rybáři vylovili jičínský Šibeňák

Rychlou a odvážnou reakci saniťáka oceňuje vedení města, lidé z hořické veřejnosti i jeho kolegové.

Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky při požárech ročně zemře více než stovka lidí, jen za loňský rok to bylo celkem 110 lidí, z toho 90 v přímé souvislosti s požárem. Dalších 1 121 lidí utrpělo zranění. Okolo 1 300 lidí se každý rok podaří z požáru zachránit.

„Většina lidí má o profesi řidiče zkreslené představy. Nechci ani domyslet, co by se mohlo stát. Moc Tomášovi děkuji za jeho odvahu a jsem na něho velice pyšná. Přeji si, aby obyvatelé Hořic věděli, že i řidiči ‚obyčejných‘ sanitek jsou lidé na svém místě,“ chválí mladého kolegu dispečerka Ilona Pokorná.

„Hodně lidí nám gratulovalo, jsem rád, že oceňují naši práci a službu, kterou tu vykonáváme. Rád jsem pomohl, proto tu práci dělám," dodává mladík. V rámci své práce se už ocitl u několika dopravních nehod, u takového požáru prý ale byl poprvé.

Ačkoliv zahoření uprostřed kuchyně zakouřilo celý byt, podle hasičů ze Sboru dobrovolných hasičů Hořice se podařilo předejít výrazným škodám. „Okolo 16:45 hodin jsme vyjeli na požár v rodinném domě na Husově ulici. Požár byl naštěstí rychle zlikvidován, a nedošlo tak k větším škodám,“ komentují událost na sociálních sítích, kam také přidali fotografie ze zásahu, ze kterých lze usoudit, jak malý krůček od tragédie obyvatelé bytu byli.