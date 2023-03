„Stavbou nového multifunkčního sídla podniku nevyřešíme jen havarijní stav současné budovy ředitelství, ale chceme také propagovat dřevo jako významný stavební materiál,“ řekl Deníku generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Podle něj by nadzemní patra měla nejméně z devadesáti procent tvořit dřevo, tedy hlavní artikl státní firmy.

Tak vypadá sídlo státního podniku dnes.Zdroj: Deník/Jiří FremuthStarou budovu na Novém Hradci Králové ze sedmdesátých let chce podnik zbourat a nahradit ji moderní nízkoenergetickou stavbou. „Stávající objekt je jakýmsi slepencem betonových zdí. Řešíme řadu stavebních i statických problémů, budova má špatnou izolaci. Zaměstnanci tak v létě trpí horkem, v zimě se někteří doslova balí do dek a přitápí si přímotopy,“ popsala situaci mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lesy chtějí navázat na mezinárodní architektonickou soutěž z roku 2017. Tu vyhrál projekt architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa nazvaný Lesy v lese. Při pohledu z výšky dvoupatrová křídla budovy se zelenými střechami připomínají větev stromu.

Stavba se má posunout dál od Přemyslovy ulice do severního svahu novohradeckého kopce. „Vznikne i nové parkoviště, lesopark a také moderní konferenční prostor pro asi 150 lidí, který bude moci využít město, kraj nebo jakákoli organizace,“ slibuje Eva Jouklová.

Původní projekt nového sídla Lesů ČR zastavila kůrovcová kalamita a pád cen dřeva.

Projekt ale musí znovu získat potřebná povolení. „Původní projekt je třeba ještě upravit. Poté obnovíme stavební řízení s cílem získat stavební povolení a následně vypíšeme výběrové řízení na dodavatele prací,“ doplňuje Eva Jouklová. Pokud vše půjde podle plánů lesníků, stavět by se mohlo už v příštím roce a hotovo by pak mohlo být v roce 2025.

Před bezmála šesti lety odhadovali projektanti cenu nového administrativního centra včetně veřejného parkoviště pro 250 aut a parku na 470 milionů bez DPH. „Pokud jde o částku, předpokládáme, že přesáhne miliardu korun,“ přiznává zásadní zdražení Eva Jouklová.

Původní projekt zastavila kůrovcová kalamita a pád cen dřeva. Firmě v roce 2018 razantně klesly tržby a projekt zmrazila s tím, že neodpovídá její tehdejší ekonomické situaci. „Pokud jde o finanční kondici, loňský rok byl v posledním desetiletí tím nejúspěšnějším, což souvisí především s mimořádnými tržními cenami dřeva,“ uvedl nyní Dalibor Šafařík.

Královéhradecký magistrát projekt vítá. „Podporuji ho i proto, že jedná o první takto velkou dřevostavbu. V podmínkách České republiky to bude průlomový projekt. Dřevo bychom jako udržitelný stavební materiál měli podporovat,“ myslí si náměstek primátorky Adam Záruba, který má na starost i územní plánování, urbanismus a architekturu.

Podle něj by chystané sídlo Lesů ČR mohlo otevřít bránu pro budování dalších rozsáhlých dřevostaveb. „Mohla by to být i inspirace pro město při bytové výstavbě. Mohly by se začít realizovat i vícepodlažní dřevěné objekty,“ zamýšlí se Adam Záruba. Plánované parkoviště pro 250 aut by podle něj mohlo vyřešit dopravní komplikace v místě a sloužit i návštěvníkům přilehlých městských lesů.