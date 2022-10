Hlavatý původně nejmenoval konkrétní školu s tím, že ji nechce poškodit. Mělo se ale jednat o bělohradskou základní školu, kterou navštěvují děti ukrajinských uprchlíků. Město, lázně i místní soukromníci zde pro Ukrajince vytvořili podmínky pro život, jejich děti tak dochází za povinnou školní docházkou právě sem. Ředitelku devítiletky Miroslavu Brychtovou oslovil už ve středu server SeznamZprávy, podle ní ale bude možné případ vyšetřit až v pondělí, po skončení podzimních prázdnin.

Hlavatý v dalších příspěvcích podpořil bělohradskou základní školu se slovy, že se mělo jednat o ojedinělý případ na jinak fungující instituci. "Já jsem žádnou školu nejmenoval a jmenovat nebudu. Šikana je všeobecně velký problém našeho školství. Je důležité se věnovat prevenci, tak aby k tomu nedocházelo. Ať už jde o jakoukoliv nenávist vůči slabším," napsal. Rovněž požádal média, aby z případu nedělala senzaci a ještě více tak neubližovala obětem.

Voliči koalice přejí Ukrajině, SPD Rusku. Příznivci ANO v názoru na válku tápou

Paradoxní na celé situaci je také fakt, že bělohradskou školu v minulém týdnu navštívila Česká školní inspekce, která se mimo jiné věnovala integraci žáků z Ukrajiny do českého vyučování. Žádný podobný problém ale podle ředitelky nezaznamenala. Od letošního dubna do května navštívila ČŠI 630 základních škol, do kterých dochází více než deset žáků z Ukrajiny. Podle výsledků inspekce se jejich integrace do vyučování dařila a pomáhalo jim až 80 procent českých spolužáků.

Reakce na tweet Matěje Hlavatého ale ukazují, že v praxi dochází k šikaně ukrajinských dětí stále častěji. "Máme stejnou zkušenost. Pomáháme jedné mamince, která sama se svými dvěma syny utekla z Kramatorsku. Jsou ubytovaní ve středních Čechách. Větší Dima chodí na místní ZŠ. To, co mu dělají děti místních starousedlíků, je strašné. Nic se nemění ani po prosbách učitelce, ředitelce…" uvedla například uživatelka Twitteru Alena Vlková.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové má každá škola k dispozici metodiky, jak se s případy šikany vypořádat. "Případy jako tento je třeba řešit okamžitě na místě v rámci školy a ve spolupráci s rodiči," uvedla pro SeznamZprávy Lednová.