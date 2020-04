Už v pravé poledne napočítali pracovníci safari parku 250 osob, což bylo více, než kolik jich přišlo ve stejný den loni. Do šesté hodiny večerní, kdy se zahrada zavírá, jich zaznamenali 410. Do Afrického a Lvího safari, kam návštěvníci můžou přijet vlastním vozem, se vydalo 26 aut. Otevřená byla tři výdejová okna s občerstvením s oblíbenými hranolkami či trdelníkem.

V krásném počasí se promenádovaly po rozlehlém areálu zoo rodiny s dětmi, mladší i starší páry, prarodiče s vnoučaty, senioři s psím doprovodem. Potěšili je největší favorité jako sloni, žirafy, nosorožci, lvi, opice, ale také další, mnohdy nenápadní členové královédvorské sestavy z celkem dvoutisícové říše zvířat ze čtyř stovek zvířecích druhů. Podívat se nemohli do vnitřních pavilonů. „Návštěvníci viděli téměř všechna zvířata, přišli jen o osazenstvo pavilonu Madagaskar a tropický les a pavilonu vodní světy,“ upřesnila mluvčí zoo Markéta Grúňová.

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem je otevřená 74 let, ale takovou situaci ještě nezažila. Lidé do ní mohli vstoupit pouze s rouškami, při nákupu občerstvení se museli držet v dvoumetrových rozestupech. Na řadě míst měli k dispozici stojany s dezinfekčními gely. Pokladny byly zavřené, vstupenky si návštěvníci kupovali výhradně v předstihu přes web safari parku. Po jejich načtení u vstupu procházeli přes turnikety. Taková opatření si vyžádal zpřísněný režim, zavedený kvůli pandemii koronaviru.

Nezvyklé procedury návštěvníkům nijak nevadily. Zvykli si na ně z běžného života. „V dnešní situaci se s tím dá počítat,“ potvrdil Lukáš Šejvl z Hradce Králové. „Ale vnímáme to pozitivně. Čekali jsme, že bude v zoo hodně lidí, ale to se nenaplnilo a užíváme si příjemnou procházku v krásném počasí. Slíbili jsme dceři, že se pojedeme podívat na slony a zvířata, která se nedají normálně vidět. Každý rok minimálně jednou do zoo ve Dvoře Králové zavítáme,“ dodal jeden z prvních návštěvníků, který využil pondělního otevření zoologických zahrad.

Patřila mezi ně také paní Ivana z Nového Bydžova, která do Dvora Králové dorazila s rodinou. „Moc jsme se do zoo těšili. Zbožňujeme to tady. Už jsme byli dlouho doma, proto jsme se rozhodli, že pojedeme do zoo. Říkali jsme si, že tady bude ve všední den málo lidí. Bez roušek by to sice bylo lepší, ale už jsme si je zvykli nosit,“ povídala, zatímco kolem ní kmitala vnoučata. „Vstupenky jsme si pořizovali přes internet, ale to nebyla žádná komplikace. To už je dnes běžná věc. Dezinfekci i občerstvení jsme si přivezli svoje, vybavení jsme byli dobře. Užili jsme si krásný den. Je tady nádherně,“ užívala si výlet do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem.

Vstupenky se nyní prodávají ve dvou zlevněných kategoriích po dobu opatření proti koronaviru. Lidé nad 15 let platí 190 korun a děti od 3 do 15 let 150 korun. Vjezd jednoho auta do areálu safari stojí 350 korun. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin. Zoo ve Dvoře Králové loni navštívilo 541 902 lidí, což bylo nejvíce za posledních deset let. Kvůli pandemii koronaviru byla zahrada uzavřená od 16. března.