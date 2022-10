„Určitě to bude velký zásah. Budeme muset zdražit, ale nemůžeme zvednout ceny o tolik, o kolik se navýší energie. Ceny skipasů zvýšíme zhruba o sedm až deset procent,“ tvrdí ředitel Skiareálu Malá Úpa Martin Buček. Podle něj je možné, že lyžařské středisko posune kvůli situaci s energiemi zahájení sezony na pozdější termín než obvykle.

„Připravujeme se sice na zimní sezonu jako obvykle, ale neznáme podmínky, kolik budou stát energie. Víme jedině to, že budou o hodně dražší než teď. Jsou v tom obrovské nejasnosti a vůbec nevíme, na čem jsme. Je možné, že začneme zasněžovat až v prosinci a posuneme otevření zimní sezony,“ uvažuje nad případným scénářem Buček.

Navzdory tomu čeká lyžaře v zimní sezoně novinka, skiareál v Malé Úpě bude mít zastřešený kobercový pás pro děti, který prodlouží na 72 metrů. Vyrábí ho specialisté v Itálii. „Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, v tom chceme pokračovat,“ vysvětluje ředitel lyžařského střediska.

Kdo má rád hory, tak snad přijede

Z energetické krize mají obavy boudaři. „Obáváme se téhle situace hodně,“ přiznává Eva Havelková, která vlastní s manželem Chatu Sněženka.

„S rezervacemi to je trochu jak s notami na buben. Potřebujeme lidi nalákat do Malé Úpy. I proto jsme byli rádi za sobotní akci Maloúpská vařečka, která tady byla. Byla to propagace Malé Úpy i nás boudařů,“ říká Havelková, jejíž zelňačka se šlehačkou a klobásou od místního řezníka vyhrála první místa u poroty a v kategorii Vařečka Sympaťačka.

S objednávkami na zimní pobyty to podle ní není, co bývalo. „Lidi se obvykle v tomto období už sami hlásili, že chtějí přijet, ale teď se to obrátilo. Sama je musím lehce pobízet, aby se vyjádřili, jestli přijedou. Očekávám spíš krátkodobé pobyty. Bojím se toho, že lidi už nebudou jezdit na hory na týdenní pobyty. Ale věříme, že kdo má hory rád, tak přijede,“ doufá majitelka Sněženky.

V pivovaru nepanikaří

S napětím budou očekávat účty za energie také v Pivovaru Trautenberk. „Vzhledem k tomu, že celý provoz je závislý pouze na elektřině, situaci samozřejmě vnímáme a s napětím čekáme, kam se cena za odebranou elektřinu vyšplhá nyní, po letní sezoně, kdy jsme zatopili. Zatím ale nepanikaříme a spíš se snažíme chovat úsporně,“ tvrdí ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

Kvůli ubytování má optimistický výhled. „Zima je srovnatelná s minulým rokem. Rozhodně si nemůžeme stěžovat. Pokud bude dostatek sněhu, tak věřím, že bude zimní sezona fajn,“ dodává Budová.

Navzdory očekávanému zdražování si chce Malá Úpa zachovat pověst cenově dostupného střediska. "Energetická krize je špatná i v tom, že některé starší boudy nejsou izolované. Ty budou mít velké problémy. Nemůžou si ale dovolit několikanásobně zvýšit cenu," upozorňuje starosta Malé Úpy Karel Engliš, který povede krkonošskou obec i v dalším volebním období.

"Zdražování bude hodně citlivá záležitost. Nechtěl bych, aby se kvůli této situaci změnila klientela Malé Úpy, která je vnímaná jako cenově dostupné středisko. O tohle renomé nechceme přijít," zdůrazňuje Engliš.

