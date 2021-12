Vladimír Kubík z Chlumce nad Cidlinou je broučkař. Entomologii se dnes už důchodce věnuje amatérsky 50 let. Zaměstnáním výpravčí se vypracoval se ve znalce na tesaříky a na cesty za brouky jezdí jak jinak hlavně vlakem. Na svých výpravách ale zažil i dramatické situace.

Vladimír Kubík má ve své sbírce sedm tisíc druhů brouků. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Panu Kubíkovi je už 65 let. O entomologii se začal zajímat už jako chlapec. „Odmala mě to táhlo k přírodě. Pocházím z nedalekých Lučic, do přírody to byl kousek. V osmé třídě jsem dostal na Vánoce knížku Naši brouci Jaroslava Kratochvíla. Tady na Chlumecku jsou hojní roháči. Začal jsem je sbírat asi v 15 letech,“ líčí své entomologické začátky. Postupně u něj rostla zvídavost a jen s knihami už nevystačil. „Když jsem nedokázal brouka určit, tak jsem se chodil zeptat do hradeckého muzea pana doktora Mocka.“ Brzy začal začal docházet do pardubické pobočky Entomologické společnosti. „To mi bylo tak šestnáct – tam jsem se poprvé seznámil s tropickými brouky, měl jsem z toho oči na vrch hlavy.“