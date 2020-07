A dokonce i tady objeví svět - Sfingu, Janov, Benátky či Ameriku. Jde sice je o názvy místních osad a míst, ale kdo si udělá výlet do Orlického Záhoří, nebude litovat. Kdo vstoupí do tamního kostela a tří modelů věží, procestuje doslova celý svět s jeho největšími turistickými lákadly.

Jaký je zájem o Orlické hory a je ještě šance tady sehnat ubytování na prázdniny?

"Jak začíná prodloužený víkend, turisté pomalu přijíždějí. V tuto chvíli se lidé moc po ubytování neptají, hodně si ho řeší dopředu. Nějaká volná ubytovací kapacita tu ještě je, ale hodně se to mění," upozorňuje Kristýna z Řezníčková z Turistického informačního centra v Deštném v Orlických horách.

Vyprodané prázdniny

I přes obavy, jak letošní sezona dopadne, tu některá ubytovací zařízení hlásí plno. "Trochu nás uklidňovalo, když jsme slyšeli, že čeští turisté budou zůstávat doma. Říkali jsme si, že by nám to mohlo kompenzovat dobu, kdy jsme museli mít zavřeno, a to se potvrdilo. Letos je zájem extrémně velký, na červenec a srpen máme v podstatě úplně vyprodáno. Ceníky jsme neměnili. Myslím si, že okolní hotely a penziony budou na tom hodně podobně jako my," míní vedoucí deštenského penzionu a restaurace Kozí chlívek Šárka Hejduková.

Kdo do Deštného vyrazí třeba jen na výlet, nudit se nebude.

"Máme přichystáno spoustu aktivit. Lanovka jede každý den od 9 do 17 hodin, vyveze kola i kočárky, jsou tu tříkolky, terénní koloběžky, nově discgolf, kdy zájemce o něj lanovka vyveze nahoru a hraje se po celé sjezdovce dolů. Je tu také nová rozhledna a frčí i Kačenčina pohádková stezka, kterou se snažíme každý rok vylepšovat a přidáváme nová stanoviště," vyjmenovává jen některé z možností trávení volného času v Deštném Kristýna Řezníčková.

Nová rozhledna na Velké Deštné patří vůbec k nejnavštěvovanějším výletním cílům v celé oblasti, turisté jsou lačni nových výhledů. Zanedlouho se otevře další - u Olešnice v Orlických horách.

V Olešnici ubytování ještě najdete

"Bude přístupná za čtrnáct dní. Povede k ní stezka Za králem permoníků a je tam také geologická stezka. Zatím se návštěvníci do Olešnice tolik nehrnou. Ukazujeme jim betlém, máme tady malé muzeum, lze absolvovat rovněž stezku po opevnění, takzvaných řopících. Také v okolí je toho k vidění dost a dá se tu přejet i do Polska, do lázní," upozorňuje Zdeněk Martinek z místního turistického informačního centra.

Možností k přenocování je prý v Olešnici dost a prázdninové termíny tu ještě nejsou plně obsazeny. "Je tu k dispozici ubytování v Loveckém zámečku přímo na náměstí, je tu Škodův statek, několik domů s apartmány a dají se pronajmout i celé domečky. Nabídku lze nalézt na booking.com nebo stránkách Moje Orlické hory," radí Zdeněk Martinek.

Kdo pak zatouží po dalších výhledech i za hranice naší země, stačí se vypravit do Orlického Záhoří. Lze vystoupat až na vrchol věže tamního kostela nebo prostě vstoupit do modelů věže v jeho přízemí a pokochat se virtuálními krásnými výhledy z nich do okolí, za jakéhokoli počasí.

Moderní počítačová aplikace pak návštěvníky pomyslně přenese do míst turistických atrakcí v oblasti i přes hranice - do pohádkové zahrady v polském Mezihoří a na mnohá další místa. Při virtuální prohlídce kladského Minieurolandu dokonce procestují celou zeměkouli. Park totiž čítá přes 40 miniatur slavných staveb včetně Sochy Svobody, šikmé věže v Pise, Eiffelově věže, drážďanského komplexu Zwinger či Vítězného oblouku.