Letošní charitativní výstup Na Sněžku pro Fílu se od předchozích ročníků lišil. „Každopádně to bylo letos jiné. Hodně lidí zvolilo jinou trasu než tu přes Růžovou horu, kterou jsme se vydali my,“ ohlíží se za sobotní cestou na nejvyšší horu ČR zakladatelka Nadačního fondu KlaPeto Kateřina Klasnová.

Vzhledem k tomu, že letos se vše muselo obejít bez oficiálního startu i závěrečného vyhlášení, tak pořadatelé ani neznají přesný počet účastníků.

„Ten počet nedokážu odhadnout, protože lidé vyráželi na Sněžku v různých časech a různými trasami,“ říká Klasnová a dodává, že mnozí si koupili benefiční tričko, ale nevydali se na Sněžku a udělali si výlet na nějaký jiný kopec v okolí.

„Zapojilo se hodně lidí, z čehož mám pochopitelně radost. Hlavně jsem hrdá na Fildu, který dojel na Růžovou horu lanovkou, ale ten závěrečný výstup zvládl. Vyšlápnout těch 375 schodů až na vrchol je pro člověka bez obou nohou neskutečný výkon a je to fakt frajer,“ vysekla poklonu Filipovi.

Pro Filipa bylo stoupání na Sněžku ve studeném větru bezesporu životním výkonem. „Když jsem viděla ten kopec, co nás čeká, tak jsem nevěřila tomu, že to zvládne. Bolely ho strašně nohy a do toho mu ještě navíc padaly protézy. Popral se s tím ale statečně. Klepal se, bylo mu špatně, ale nevzdal se,“ byla pyšná na svého syna maminka Petra Veselá.

Největší rozdíl oproti předchozímu rekordnímu ročníku byl vidět na benefičních tričkách – přesněji na jejich prodeji. „Zatímco vloni se prodalo všech tři a půl tisíce triček a prodalo by se jich i mnohem více, tak letos pořadatelům zbyla. „To je samozřejmě znát i na vybrané částce, která je zatím výrazně slabší,“ je si vědoma Klasnová, že se do běhu věcí negativně promítly koronavirové události posledních tří měsíců.

„Odpadli nám i někteří sponzoři, kteří přislíbili podporu, ale museli nakonec od pomoci couvnout, protože mají co dělat se záchranou svých vlastních firem. Samozřejmě nesbíráme peníze jenom na Fílu, který byl tváří letošního výstupu. Na jeho sportovní protézy peníze určitě mít budeme, ale máme zhruba dalších 90 žádostí od rodin s těžce zdravotně postiženými dětmi, takže sbírku necháváme běžet až do podzimu. I benefiční trička jsou stále ještě k mání,“ připomíná zakladatelka Nadačního fondu KlaPeto.

Jiří Řezník