Ještě do konce října láká kvasinský zámek na výtvory Ateliéru malířů a grafiků Náchod. Mezi vystavenými díly jsou i takzvané asambláže, jde o výtvarnou techniku, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi.

Z výstavy v kvasinském zámku. Kvidění tu je do konce října | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Otevřeno máme každý den kromě soboty. Od pondělí do pátku od 10 do 12 a odpoledne od 14 do 16 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin. Od první soboty v prosinci tu pak budeme mít betlémy," prozradila majitelka kvasinského zámku Soňa Klímová-Janečková.