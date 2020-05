„Ujeli jsme osmdesát kilometrů a já poprvé vidím Ondřeje plakat,“ řekl s úsměvem a pohledem na svého kolegu Tadeas, když včera krátce po osmé hodině ranní oba společně odjížděli od stánku zdravotníků na „buzerplacu“ bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Oba muži, kteří spolu přijeli z polské Nowe Rudy, zde podstoupili testy PCR na covid-19. Ty pro své kmenové i agenturní pracovníky připravila kvasinská automobilka Škoda Auto.

Testy polských pracovníků ze závodu Škoda auto v Kvasincách začaly. Do konce května chtějí otestovat na Covid-19 přes 2000 svých zaměstnanců. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„No, nebylo to dost příjemné a úplně mi to hrklo slzy do očí, ale Tadeas je asi větší hrdina,“ doplnil se slzami v očích svého kolegu Ondřej a s útrpným pohledem koukl do zpětného zrcátka, kde zahlédl další pracovníky, které ještě test čekal. V úterý do útrob bývalého vojenského zařízení zamířilo 250 z celkově 2300 Poláků, kteří dojíždějí do kvasinského závodu. Testování pracovníků bude probíhat až do konce května. A to dle přesně stanoveného harmonogramu, který Škoda Auto vyjednala s polskou administrativou.