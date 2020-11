Zahradní centrum na Novopacku už zahájilo prodej vánočních stromků. Mají tu bohatý výběr jehličnanů české produkce od menších po dvoumetrové. V nabídce jsou i solitéry v květináči. Ty prý musíme na domácí prostředí pomalu zvykat.

Zahradní centrum na Novopacku už zahájilo prodej vánočních stromků české produkce. Nabídka je pestrá od smrků, jedliček, boroviček, stříbrných smrčků po stromky v květináči. | Foto: Deník / Iva Kovářová

Nejlépe je začít se skleníkem, pak je pozvolna přemístit do interiéru a opatrně se zálivkou. Obdobná je i cesta zpět do přírody. Nejdřív květináč přemístíme do skleníku a pokud chcete se stromkem ozdobit zahradu, odbornice doporučují počkat až po zmrzlých, tedy v květnu. Obchod nabízí i adventní věnce a spoustu drobnosti pro vánoční výzdobu. Módní vlna prý přeje červené, zelené, zlaté, občas vykukuje fialová.