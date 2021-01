Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem letos oslaví 75. výročí založení. Návštěvníky čeká řada novinek: zrekonstruovaný pavilon hrošíků a letní expozice hrochů, nový most do safari, ale také zcela nová část areálu. V uplynulém roce navštívilo dvorský safari park 450 722 lidí, což znamená pokles o 91 tisíc ve srovnání s rokem 2019. Velmi úspěšní byli chovatelé. V roce 2020 se narodilo či vylíhlo sedm stovek mláďat, což potvrdilo pozici safari parku ve světové chovatelské špičce.

Safari Park Dvůr Králové navštívilo v roce 2020 celkem 450 722 lidí. | Foto: Jan Bartoš

"Uplynulý rok hodnotíme se smíšenými pocity. Máme obrovskou radost ze zcela mimořádné podpory lidí i řady jedinečných odchovů. Na druhou stranu víme, že pokud by nebylo nucených uzavření, byl by to rok ještě mnohem úspěšnější," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.