"S vyřezáváním začínáme 15. listopadu. Potřebujeme do konce měsíce stromky sklidit, protože od 1. prosince se prodávají. Prodáváme je nejen, my, ale i obchodníci, kteří je od nás berou. Řežeme nejprve jedle, které vydrží nejdéle, a borovice. Poslední dny v listopadu pak smrky," vysvětluje Pavel Michl, který má plantáže v Houdkovicích i ve Skuhrově nad Bělou.

Jak dlouho trvá, než stromky dorostou do požadované výšky, záleží na druhu. "Borovičky rostou nejrychleji, třeba od pěti do sedmi let, borovice černá od šesti do osmi let, smrky pichlavé sedm až devět let a nejpomaleji roste jedle kavkazská - osm až deset let. Jedle je v posledních letech symbolem vánočního stromku, tvoří tak šedesát procent vánočního prodeje," odhaduje Pavel Michl.

A nejsou tu jen jedle kavkazské, ale třeba i jedle obrovské. "Utrhněte si větvičku a promněte si ji. Cítíte, jak voní," vyzývá mě Magdalena Michlová.Větvičky jsou sice křehčí, ale zato vydávají intenzivní příjemnou vůni.

Jedlím se prý v Houdkovicích nedaří: "Omrzají tady letorosty, je tady pro ně i špatná půda, je v ní moc vápníku, jílu, což jim nesvědčí. Takže jedle pěstujeme v podhůří, ve Skuhrově."

I když pěstitelé najdou vhodnou půdu, vyhráno ještě nemají. Trápí je zejména sucho. "Celkový úhrn letošních srážek byl normální. Nicméně v dubnu, když jsme sázeli stromky, za celý měsíc tady nenapršelo ani milimetr, takže škody na letošní výsadbě máme dost veliké," tvrdí Pavel Michl.

Práce na plantážích je stále dost a není jen o vysazování stromků a jejich řezání. Několikrát do roka je třeba je obejít, každý stromek upravit střihem, aby rostl co nejpomaleji, do správného tvaru a byl hustší. Někdy se pomocí například spirál koriguje růst špiček. Každý druh má svoji specifickou výchovu. Chemické postřiky se pak manželé Michlovi snaží využívat co nejméně a už v září plantáže obcházejí znovu a označují barevnými páskami ty stromky, které půjdou k řezu.

Do práce se zapojuje celá rodina, i když její mladší členové zatím jen do té lehčí. "V podstatě i děti, je jim devět a jedenáct let. Pomáhají balit stromečky, snaží se pomáhat," říká Magdalena. "Příroda je jejich zájmem," doplňuje ji její manžel.

Sám začal pěstovat stromky ve Skuhrově nad Bělou ještě coby student vysoké školy lesnické. Tehdy to bylo jen pár stromků pro místní na malém políčku. "Postupně se to rozrostlo. Podařilo se nám sehnat větší pozemky a postupně jsme vysazovali větší a větší množství stromků. Tady v Houdkovicích máme plantáž od roku 2005, kdy jsme se sem nastěhovali," prozrazuje Magdalena, původně ekonomka v kvasinské Škodovce.

"Dřív jsem pracovala v kanceláři, takže pro mě to byl vždycky úžasný relax vyjít do plantáží a oštípat, upravit stromečky, člověk přišel na úplně jiné myšlenky. Nakonec jsem opustila Škodovku a jsem jen tady, i když dělám ještě účetnictví a k tomu nějaké další věci. Člověk na tohle přesedlá rychle, když to dělá dvacet let, vzdělání není tak důležité jako praxe. Baví mě to, člověk je na čerstvém vzduchu," pochvaluje si.

Také Michlovi letos s obavami vyčkávali, jak se vyvine situace kolem pandemie a s ní související opatření. "Byla to velká nejistota, jak budou opatření vypadat. Naštěstí to dopadlo dobře, můžeme prodávat. I když vánoční trhy jsou zrušené, což je smutné. Také jsme na ně jezdili - do Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou i do Jaroměře.

Teď se musíme spoléhat na to, že lidi nějak dostaneme sem k nám. Stromky budeme v Houdkovicích prodávat od 1. prosince až do Štědrého dne každý den od 9 do 17 hodin. Po 16. hodině to tady bude i nasvícené, budeme hrát vánoční koledy a máme i svařáček. Takové malé vánoční trhy si uděláme tady sami. Ještě uvidíme, jak to bude se sněhem, když je takovéto bláto, není to ono," dodává s úsměvem Magdalena Michlová.