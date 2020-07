Jen nedaleko odtud leží Rokytnice v Orlických horách. Hned za mostem přes Říčku vlevo uhýbá nenápadná cesta. Vede kolem několika chalup a bývalého Olbrichova mlýnu, kde ji přetíná koryto potoka. Pokračuje však dál a na jejím konci za lávkou přes Říčku se na bývalé Schmoranzově louce rozkládá tábořiště s klasickými stanovými příbytky s dřevěnými podsadami, venkovní kuchyní a ohništěm. V parných dnech se děti mohou osvěžit v mělké Říčce, ale nechybí tu ani umývárna a sprcha. Voda do ní se přihřívá v kamínkách.

"Mlýn, který jste minula, patří k tábořišti. Máme v něm uskladněné potraviny. Je tam i mrazák a další věci, které potřebujeme k chodu tábora a jsou spojeny s elektřinou, protože tady elektřinu nemáme. A v tom mlýně máme připravenou pro děti i únikovou hru. Myslím si, že to pro ně bude velký zážitek," prozrazuje Markéta Svojanovská.

Na Hamernici s brněnským táborovým klubem Smrček jezdila se svým bratrem už jako dítě. "Moje mamka pracovala v kuchyni. Já i bratr se dnes věnujeme táborové činnosti. Jezdíme sem každý rok, tábor je na 14 dní. Jeden týden bývám v kuchyni jako hlavní kuchařka a jeden týden jsem řadová vedoucí," vysvětluje Markéta, která sem vozí už svoje děti.

"Líbí se mi tu," svěřuje se její dcera.

I na Hamernici se museli kvůli pandemii Covidu-19 museli vypořádat s řadou opatření, bez nichž by nebylo možné tábor uspořádat.

"Je to složitější hlavně pro kuchyň, kvůli všem těm bezpečnostním opatřením. Týká se to dezinfekce potravin, prostor, vaření samozřejmě taky. Na táboře musí být dostatek dezinfekce a děti musí být poučené, jak ji požívat, jak správně si mýt ruce. Ještě jedna změna se týká nádobí, děti letos kvůli koronaviru nesmí vůbec do kuchyně. Ani aby umyly nádobí potom, co dovaříme. Je to komplikace pro vedoucí, protože to musí udělat sami," popisuje Markéta Svojanovská.

Opatření prý dopadá na personál tábora i vedoucí tím, že musí děti více hlídat a kontrolovat. "Jestli si umývají ruce, když jdou na oběd, ještě před tím, než se jim vydá jídlo, dezinfikují si ruce, oplachují si je v hypermanganu. Tekoucí vodu mají k dispozici u záchodů a v umývárně. Je to spíš složitější na hlídání, aby dodržovali to, co mají. Dětí je tady 52, ve velkém věkovém rozpětí po první třídě až po deváťáky z mnoha různých míst. U marodky pak musíme mít chemický záchod," zastavuje u jednoho ze stanů Markéta.

Marodka naštěstí ještě využita nebyla a zůstává prázdná.

„Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce. Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny. Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ popsala podmínky konání táborů hlavní hygienička Jarmila Rážová.''



Konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce, jestli se koná v pevném objektu, chatkách nebo jde o stanový tábor. Areál tábora je také nutno celkově uklidit a dezinfikovat mezi jednotlivými běhy.

Součástí zdejšího prázdninového pobytu jsou i výlety, stezka odvahy, hledání pokladu či párty. Na nudu tu čas není. Kromě programu je tady trampolína, ping-pong, hřiště a kdo chce, může si vyzkoušet třeba nocleh v teepee, jsou tu hned dvě. Táborový klub má u ohniště i svůj totem, letos nový, změnil totiž svého náčelníka. Ale jinak vše v táboře "dýchá" pohádkovou Persií, zdobí ho několik papírových maket paláců. "Huťky", které děti nasazují při nástupech, si vyráběly samy a u sebe nosí i "modlitební" koberečky.

"Slouží jim ke hře. Speciální oblečení pak máme spíš my ostatní, protože jim hrajeme různé scénky. Téma pro letošní tábor jsou Pohádky tisíce a jedné noci, máme je upravené na pohádky 14 a jedné noci. Každý den děti prožívají jinou," vysvětluje Markéta Svojanovská.

Na trávě je rozprostřen "perský koberec" s vodní dýmkou jako rekvizitou a polštářky, na nich se uvelebila nemocná princezna Zubejda. Čeká, kdo ji vyléčí. "Každý večer čte Šeherezáda pohádku pro Šahrijára, aby ho uspala. Přečte jen kousek, děti jdou spát a druhý den samy pohádku dohrávají. Dnes je to Lotrando a Zubejda," dodává Markéta.