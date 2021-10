"Že končí Bohemia jsme se dozvěděli v pátek přes SMS. Teď mám strach, že budu bez elektřiny na zimu," řekl jeden z čekatelů ve frontě před jičínskou pobočkou ČEZ. Podle hradecké mluvčí společnosti Šárky Lapáčkové Beránkové se lidé nemusí obávat, o energii nepřijdou a společnost je sama kontaktuje.

O krachu Bohemia Energy se dozvěděli v pátek odpoledne. Kvůli obavám, že budou na začátku topné sezóny bez elektřiny stojí v pondělí dopoledne frontu před ČEZem.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

O energie lidé nepřijdou

Skupina společností dodávajících elektřinu a zemní plyn Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti minulý týden. Kvůli kritické situaci na trhu s energiemi byli podle vyjádření skupiny nuceni svou činnost ukončit, aby nedošlo ke krachu společnosti a aby byli schopni uhradit všechny dosavadní závazky a nenechali domácnosti bez energie. Zároveň slíbili také pečlivé vyúčtování a navrácení přeplatků.

V pondělí dopoledne se fronty netvoří pouze v Jičíně. "Lidé mají obavy a začínají panikařit. To ale není potřeba. Jako dodavatel poslední instance se postaráme o to, aby nikdo před zimou nezůstal bez elektrické energie. Jsme na to připravení, poskytovali jsme takovou službu již několikrát. Chceme hlavně lidi uklidnit. Ať především zkrachovalému dodavateli už nic neplatí. Během tohoto týdne by všem měl přijít dopis s informacemi a s ceníkem našich služeb," uvedla Lapáčková Beránková.

Lidé čekající v pondělí před jičínským ČEZem mají největší obavy z toho, aby je zkrachovalý dodavatel ze dne na den neodstřihl. "Nechci přijít o svoje peníze. Za říjen už jsem zaplatila a teď se bojím, abych nemusela platit znovu," posteskla si žena ve frontě. Do pobočky pouští zákazníky po dvou a čekací doba ve frontě se tak může protáhnout.

Podle mluvčí společnosti není nutné, aby lidé na pobočku docházeli. "Kontaktujeme je sami. Na přestup navíc mají čas šest měsíců, není tedy potřeba plašit. navyšujeme kapacity na našich call centrech a v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností k nám souvisí. Nebude to jednoduché, ale děláme vše, abychom to zvládli.," doplnila Lapáčková Beránková.

Úřady i ostatní dodavatelé vyzvali zákazníky, aby Bohemia Energy neplatili žádné další zálohy a vyčkali na spojení s jedním z dodavatelů poslední instance. Ti jsou v ČR celkem tři, kromě ČEZu je to E.ON Energie a Pražská energetika. Tyto společnosti automaticky přebírají klienty zkrachovalého dodavatele a zavazují se jim dodávat energii na dalších 6 měsíců. Během této doby si lidé mohou najít a uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.