Další náročnou noc má za sebou Lubor Zelený z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích na Hořicku. V noci spolu s kolegy chránil ovocný sad proti mrazu zapálenými svícemi. Teploty tu začaly klesat pod nulu před půlnocí, mráz vyvrcholil v půl páté a skončil po sedmé hodině ráno. „Svíce jsme zapalovali okolo půlnoci a jak přituhovalo, přidávali jsme další,“ popisuje Lubor Zelený noční aktivitu, kdy výzkumníci teplem ochraňovali 3,5 hektaru vybraných šlechtitelských a výzkumných porostů meruněk, třešní a švestek.

„K velkému poškození plůdků došlo v nižších partiích už v noci z pondělí na úterý. Meruněk tak bude u nás méně, ale zato plody mohou být větší,“ věří šlechtitel alespoň v část úrody. Meruňky jsou nyní v době vytváření plodů na mráz nejcitlivější, nekrotizace plůdků bude znatelná už během dne.

Protimrazová ochrana

V Holovousích brání sady proti mrazu zapálený svícemi, tedy bandaskami s parafínem. Nejúčinnější ze všeho je podle Lubora Zeleného vhodná poloha při výsadbě.

A to je na kopcích, na zahradách u domu nebo stěn, které vyzařují teplo, vhodné nejsou plochy v údolí u potoků, kam mráz stéká.

Další ochranou ovocných dřevin je ohřívání vzduchu, tedy pálení svící. Fungují i ochrany za traktor na spalování plynu, používá se glycerínová mlha. Veškerá tato opatření je nutné předem hlásit do Integrovaného záchranného systému kraje. Účinnou ochranou je i voda, tou se však musí mlžit stromy po celou dobou mrazu. Takže jednak je tu značná spotřeba, a následně se musí stromy ošetřit proti houbovým chorobám.

Pro české ovocnáře je tato metoda nedostupná, neboť většinou nemají dostatečné vodní zdroje. V Austrálii používají také jako mrazovou bariéru vrtulník, který nad sady promíchá vzduch.

„U zakrytí stromů textilií není zřejmý efekt,“ doplňuje ovocnář výčet ochranných opatření.

Svícemi už „zahřívali“ sady v Holovousích na přelomu března a dubna. Ani teď ale nemají vyhráno, s nástupem chladných vln musí počítat do 20. května.

Zemědělské družstvo Libčany na Hradecku se řadí na přední pozice ve velikosti ovocnářských družstev v republice. Specializují se zde na pěstování jablek, hrušek, třešní, višní, broskví a slív.

„Je to špatné. Předchozí mráz začátkem dubna už poškodil pupeny u jabloní, třešně Kordie nyní pomrzly z devadesáti procent. Záleží na odrůdě,“ povzdechl si inženýr Miroslav Tošek. Na ochranu před mrazem tu nemají vodní zdroj a na svících by prodělali majlant.

U ovocnářů v Dolanech na Náchodsku byl do rána mráz kolem mínus čtyř stupňů. „Asi to odnesly hrušky, u peckovin to bude horší, ale ty už nemáme. Specializujeme se na jádroviny. Více budeme vědět za pár dnů,“ tvrdí hlavní ovocnář.