/FOTO/ Následující prodloužený víkend patrně naplno odstartuje cyklistickou sezonu v Orlických horách. Chystají se na ni i v areálech v Říčkách či Deštném v Orlických horách, kde se začne stavět další zázemí pro bikery.

Ski centrum Říčky letos plánuje otevřít rodinný trail. Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

Cyklisté v Orlických horách se stále více pohybují nejen na horských cestách a silnicích, ale i ve střediscích, která ještě před několika lety patřila téměř výhradně lyžařům. Platí to i o Říčkách v Orlických horách, kde začali bikepark budovat zhruba před šesti lety. Letos přibude okruh tvořený terénními vlnami a klopenými zatáčkami zvaný pumptrack a také další singletrack, tedy jednostopá stezka pro horská kola.

„Letos budeme rozšiřovat letní aktivity. Chystáme se postavit třetí, rodinný trail, a k tomu ještě pumptruck. Dráha složená ze zatáček a terénních vln bude sloužit k tomu, aby si lidé natrénovali jízdu v terénu,“ říká ředitel Ski centra Říčky Jan Duffek.

Zase uzavírky! I letos čeká řidiče na Rychnovsku na některých silnicích peklo

Investice do rozšíření areálu se bude pohybovat okolo dvou milionů korun, nové atrakce chtějí v areálu návštěvníkům zpřístupnit v průběhu letní sezony. Vůbec první trail tam postavili v roce 2017. Letní sezona v Říčkách začne v sobotu 3. června.

„V tuto chvíli máme dva traily, jeden červený, druhý černý, což znamená, že jsou určené pro pokročilé bikery. Modrý by měl být pro rodiče s dětmi a pro začátečníky. Je to zkompletování nabídky pro cyklisty v našem středisku. Do budoucna se dá bikepark dále rozšiřovat, můžeme dělat různé objížďky nebo další varianty tras, ale je to závislé na prostoru, který budeme mít k dispozici. V tuto chvíli to bereme jako dokončení určitého záměru, další konkrétní plány nemáme,“ konstatuje Duffek.

V Deštném v Orlických horách začne lanovka jezdit od června o víkendech, o prázdninách potom každý den. Právě po lanové dráze si lidé budou moci nechat vyvézt kolo k začátku tratí, které se tam letos chystají budovat.

Terénní motorky a čtyřkolky se i přes zákaz prohánějí po lesích Orlických hor

„V květnu začneme stavět a první trail by měl být hotový v polovině července. Jednosměrná upravená dráha povede po sjezdovce a v lese. Paralelně budeme stavět složitější tratě. Je možné, že do konce letošního roku stihneme tři, ale ty začnou sloužit zřejmě až příští rok na jaře. Pro nás je nyní prioritou otevření toho jednoduchého pro rodiny s dětmi,“ zdůrazňuje šéf deštenského areálu Petr Prouza.

V nedalekém areálu Adventure Deštné se rozjede sezona již o víkendu. Lanový park, pumtrack, adventure golf, fotbal golf, workout hřiště či půjčovna se otevřou 29. dubna.

Zastáncem parků pro cyklisty je podle svých slov i náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar. Natrénovat si tam jízdu v terénu by mohlo některým jezdcům pomoci.

Vlci v Orlických horách jsou plaší, uklidňuje zoolog. Po zahlédnutí lidí utečou

„Sám také jezdím a mám to rád. Nejvíce úrazů se týká starší generace návštěvníků hor, kteří přecení své síly. U této kategorie by možná mohlo pomoci, že si sjedou nějaký single track. Na druhou stranu je tam ošetřování lidí obtížnější, protože je v tom prostoru musíme najít a vyprostit je odtamtud. Já jsem každopádně zastáncem těchto aktivit,“ říká Hepnar a dodává, že první cyklisté vyrazili ve větším počtu do hor díky příznivému počasí už o minulém víkendu.

„Teď už bude jejich počet jenom narůstat. Moc volna tak nemáme ani mezi sezonami. Ještě o víkendu byl v provozu vlek na Šerlišském Mlýně a zároveň už jezdili cyklisté, takže se nám letos sezony prolínají.“