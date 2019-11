Druhý lůžkový hospic v Královéhradeckém kraji má vzniknout ve Stěžerách u Hradce Králové. Otevření plánuje hradecká oblastní charita na rok 2024. O finanční podporu žádá ministerstvo, kraj, město, biskupství i soukromé dárce. Hradecká radnice ochotu pomoci avizuje, řeší ale, jak to formálně provést.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Za pět let by měl začít fungovat druhý kamenný hospic v Královéhradeckém kraji. Od roku 2024 ho chce provozovat Oblastní charita Hradec Králové v nedalekých Stěžerách. Tamní pozemek po bývalé střední škole loni daroval charitě Královéhradecký kraj. Od té doby pracuje charita na tom, aby mohla co nejdříve nabídnout důstojnou alternativu pro poslední fázi života nejen obyvatelům Hradce Králové, ale i lidem z širokého okolí.