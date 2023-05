Několik novinek bude k vidění v letní turistické sezoně na zřícenině hradu Vízmburk v Havlovicích, která začne v sobotu 13. května. Slavnostně ji otevře průvod jednoho z posledních středověkých majitelů hradu Jiřího z Dubé od Devíti křížů z Červeného Kostelce.

Hrad Vízmburk zahájí v sobotu 13. května letní turistickou sezonu. | Foto: Deník/Jan Braun

Na hradě, přezdívaném východočeské Pompeje, vystoupí šermíři, objeví se tam místní i přespolní trhovci. Návštěvníci uvidí předměty ze středověké kuchyně, ale také si budou moct dopřát čepované pivo Vízmburský Tas, pojmenované podle zakladatele hradu.

Vízmburk má před sebou třetí turistickou sezonu po znovuotevření v roce 2021. „Expozice je nově obohacena o středověký nábytek, příborník, stojan na zbraně a kuchyňskou polici. Ve vitrínách se nacházejí repliky keramických nádob a částí kachlových kamen, repliky kovových nálezů, bodáků, nožů a dalších předmětů. Na studni máme novou kovanou mříž. Od jara opravujeme další část parkánové hradby,“ přiblížil novinky Jaroslav Balcar, místopředseda Sdružení pro Vízmburk, které se o hrad stará.

„Vytvořili jsme také nové posezení pro návštěvníky, instalovali jsme nové dřevěné kadibudky. Na návštěvníky čeká nový dřevěný rytíř. Příznivci hradu si mohou koupil zbrusu nové upomínkové předměty: tři druhy modelů hradu, kovové štítky na hůl a kelímky s motivem hradu i obce Havlovice. Máme na prodej také repliky keramických korbelů. Novinkou je čepované pivo Vízmburský Tas, které čepujeme společně s malinovkou a pivem Krakonoš do skla. Od června do září každý den grilujeme steaky a klobásy,“ shrnul Balcar, na co se návštěvníci můžou těšit.

Hrad Vízmburk zahájí v sobotu 13. května letní turistickou sezonu.Zdroj: Deník/Jan Braun

Pro školní výlety představuje oblíbenou část prohlídky hradu mučírna. „Máme kované repliky předmětů, které se používaly ve středověku při vyšetřování zločinů. Lidé můžou vidět například kovový trn, který sloužil na vypichování očí. Jeho součástí je na druhé straně háček, kterým se oči vydloubávaly. V mučírně najdete také kleště na trhání jazyka, loukoťová kola, která se používala při popravách, letos přibyl katovský meč, sekera,“ doplnil správce hradu Lukáš Králík.

V květnu a říjnu je Vízmburk otevřený o víkendech od 10 do 18 hodin, od června do konce září každý den od 10 do 18 hodin.

Hrad Vízmburk je státní hrad, o který pečuje Sdružení pro Vízmburk. Hrad byl založen před rokem 1279, první zmínka se objevila v Dalimilově kronice. Patřil ke starším opevněným sídlům v Čechách. Ve středověku přežil husitskou revoluci, ale o jeho osudu rozhodli Slezané, kteří jej vykoupili a pobořili, aby nesloužil loupeživým bandám k napadání slezských měst. V roce 1447 byl zničen. Na zalesněném pahorku nad Havlovicemi ho objevili archeologové pod vedením úpického rodáka Antonína Hejny při výzkumu v letech 1972 až 1984. Kvůli tomu získal vykopaný hrad označení východočeské Pompeje.

