Krásně vidět je to z kabiny trolejbusu. „Je to opravdu znát, že už přes nás nejezdí ten tranzit. Při špičce jsem se na úseku od fakultní nemocnice po okružní křižovatku Brněnská zasekl i na desítky minut. Teď je to docela pohoda a kamionů je tu míň tak o 70 procent,“ míní řidič hradeckého městského dopravce Tomáš.