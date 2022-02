Řadu státních silnic na Hradecku čekají v roce 2022 opravy. Víme, kde to bude

Kraj znovu postaví trojici polských mostů

Hejtmanství také prakticky znovu postaví trojici mostů v Temném Dolu na silnici do Pece pod Sněžkou. Ty stavěly v sedmdesátých letech polské firmy. „Mostovka byla příliš tenká, mají poškozené izolace a zatéká do nich. Mosty jsou na osmisetmetrovém úseku. Během rekonstrukce se bude jezdit po provizorních mostech a řidiči všechny tří přejedou v jedné zelené vlně, tak aby je oprava zdržovala co nejméně,“ slibuje náměstek krajské Údržby silnic Jiří Koutník. Nové mosty mají stát 179 milionů korun. „S polskými mosty jsme se dostali do havarijní situace, hotové by měly být v letos v listopadu,“ dodává Martin Červíček. Kraj se kromě dvojek a trojek stará o celkem 650 mostů.

Nejen elektrokoloběžky, poplatek budou v Hradci platit i sdílená kola

Zkoušet se budou nové typy asfaltu

Kraj chce také v Hradci Králové v ulicích Buzulucká a Pouchovská vyzkoušet nové technologie. „Použijeme tady nové asfaltové směsi, kde je pojivo na bázi plastů. Směsi mají vyšší únosnost a životnost,“ vysvětluje novinku krajský radní pro dopravu Václav Řehoř.

Z celkové investice 1,5 miliardy půjde 300 milionů přímo z krajského rozpočtu, dalších 1,2 miliardy získá kraj z národních a evropských dotací. Hradeckému kraji se posledních šest let dařilo investovat do silnic každý rok v průměru miliardu korun. „V žádném případě by to nebylo možné jen z našich prostředků. Každý rok je shánění peněz o něco těžší. Myslím, že ještě zvládneme rok 2023 a velká revoluce z hlediska shánění peněz nás čeká v dalším období, až nebude dostatek prostředků především z evropských peněz,“ myslí si hejtman Martin Červíček.

Nový Bydžov řeší, jak dál s domovem pro seniory. Dotace je ohrožena

Opozice by dala víc na běžné opravy

Kraj dá letos také 108 milionů na opravu výtluků a 48 milionů na opravy souvislých úseků silnic. Bývalý hejtman a opoziční zastupitel za ČSSD Jiří Štěpán si myslí, že kraj by měl do oprav stávajících silnic víc investovat. „Vzhledem k celkové délce krajských dvojek a trojek 3300 kilometrů je to poměrně malá částka. Obávám se, že nebude stačit.“ Další kritiku ale směřuje na stát. Ten by podle Štěpána měl víc kraje podporovat. „Pokud stát vybírá daně z paliv a maziv, které vybírá i na krajských silnicích, stát by měl automaticky valorizovat prostředky krajům na opravy silnic.“

Ceny staveb vzrostly

Situaci letos komplikovaly také rostoucí ceny staveb. Údržba silnic teď porovnává nabídky firem pro letošní rok. „Někde jsme museli maximální projektové ceny zvýšit o deset procent. Loni jsme se u některých staveb dostávali i 20 procent pod cenu, letos tomu tak není, většinou vítězná nabídka kopíruje předpokládanou hodnotu,“ říká náměstek krajské společnosti Jiří Koutník a Martin Červíček dodává, že nejčernější obavy z rostoucích cen se nenaplnily: „Zatím jsme žádnou soutěž nemuseli opakovat kvůli tomu, že bychom se nevešli do ceny.“

Devadesátky? Najednou tu byly typy zločinců, které jsme znali jen z filmů

Hradecký kraj letos chystá pokračování obchvatu Opočna. Další tři obchvaty chce letos stavět v regionu stát. Pokračovat se má kolem Doudleb nad Orlicí a mělo by se začít i s Jaroměří a Novou Pakou. „Kromě úseků silnic prvních tříd budeme stavět dvě kruhové křižovatky. Konkrétně v Trutnově v ulici Na Struze a Pražská a v Jaroměři u nemocnice,“ říká investiční referentka ŘSD Zdeňka Pospíšilová. Celkem chce stát v kraji prostavět na 32 stavbách víc než 1,2 miliardy.