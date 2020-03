Nejen závodu v Rudníku, který vyrábí technické produkty z pryže pro automobilový průmysl, ale i řadě dalších továren na Trutnovsku výrazně zkomplikovalo situaci uzavření hraničního přechodu v Královci. Tudy jezdí stovky Poláků z příhraničních měst do zaměstnání do Čech, takzvaných pendlerů.

V Královéhradeckém a Libereckém kraji zůstaly otevřené od pondělí pouze dva hraniční přechody. Jakuszyce-Harrachov a Kudowa Slone-Náchod. Oba přetížené kamionovou dopravou. Pro pendlery z česko-polské příhraniční oblasti to znamenalo více než stokilometrovou cestu do práce.

„Místo 33 kilometrů, které jezdíme obvykle, jsme jeli do práce 125,“ spočítal Marcin Jaje. Místo, aby překročil hranici v Lubawce, kde žije, musel cestovat s kolegy přes Harrachov a trmácet se v kolonách s kamiony. Přes přechod v Náchodě to měli dál a trasa byla ještě víc ucpaná. Řada jeho krajanů do práce ani nedorazila. Fabrika v Rudníku, kde pracuje 160 Poláků, tedy třetina všech zaměstnanců ve výrobě, tak musela řešit vážný problém.

„Z celkového počtu 160 polských zaměstnanců nám jich během dvou dnů přijelo 16. Řešili jsme neuvěřitelné problémy a zažili perné chvilky. V podobné situaci se ocitla také řada dalších firem. Bylo to hodně nedomyšlené. Lidé trpěli neskutečným způsobem,“ řekla Lenka Jaklová, personální ředitelka firmy Akwel.

Pendlery sváží z Polska firemní autobus. Vždy tak, aby se dostali na směny, začínající v 6, 14 a 22 hodin. „Nejhorší to bylo v úterý, kdy jsme na cestě z práce strávili šest hodin. Trčeli jsme v osmikilometrové koloně kamionů. Poprosili jsme české policisty, aby nám pomohli dostat se na hranice. Jinak bychom jeli snad 20 hodin. Můžete si představit, jak to bylo těžké, obzvláště pro ženské, které mají doma děti,“ popisoval předák směny muka na cestě ze zaměstnání.

Podle nařízení vlády mohlo přijet autobusem maximálně 8 polských pracovníků plus řidič. „Omezit cestování pendlerů na 8+1 bylo nesmyslné. Stejně se pak zaměstnanci sešli v práci,“ poznamenala Jaklová. „V autě bychom mohli jet jen dva, ale to by se nikomu nevyplatilo. Kvůli tomu spousta lidí zůstala doma,“ přiznal Marcin Jaje.

„Situaci jsme zjišťovali. Na ministerstvu nám odpověděli, že pendleři mají jezdit auty ve dvou lidech. Naši zaměstnanci ale nevydělávají tolik, aby mohli jezdit každý den 125 kilometrů tam a 125 zpátky. Denně podle směn je svážíme z Polska autobusem,“ vysvětlila personální ředitelka.

Aktuálně už je přechod v Královci znovu otevřený. Polští pendleři nemusí trávit tolik hodin na cestě. „Ráno projel autobus v řádném časovém harmonogramu. Se třinácti zaměstnanci, kteří jsou ještě ochotní jezdit,“ konstatovala Lenka Jaklová.

"Cesta byla hladká, nebyly problémy. Zpátky jsme čekali jen pět minut. To je obrovský rozdíl oproti tomu, co jsme zažili začátkem týdne. Je skvělé, že se podařilo vyjednat otevření hraničního přechodu," líčil ve čtvrtek odpoledne Marcin Jaje.

Pendleři absolvují na hranicích kontroly. „Při cestě do Rudníku musíme předložit na české hranici občanku nebo pas, potvrzení ze zaměstnání a doložit, že firma leží do 50 kilometrů od hranic. Zpátky nás kontrolují Poláci. Navíc nám měří teplotu, která nesmí přesahovat 38 stupňů. Pokud je vyšší, znamená to automaticky 14 dní v karanténě,“ přiblížil procesy na hranicích předák směny ve firmě Akwel v Rudníku.